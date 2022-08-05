Милла ответил де Лаурентису, который пренебрежительно отозвался о Кубке Африки

Знаменитый камерунец Роже Милла, самый возрастной автор гола в истории чемпионатов мира, ответил боссу «Наполи» Аурелио де Лаурентису, который на днях нелестно высказался о Кубке Африки.

Лаурентис заявил, что больше не будет покупать африканских игроков, потому что они, дескать, в разгар сезона бросают все и едут играть на Кубок Африки.

- Кубок Африки заслуживает уважения. Нельзя говорить о нем в таком тоне. Это оскорбление для африканцев. Кубок Африки в январе - это не каприз, он проводится с 1956 года. Пусть де Лаурентис сам попробует поиграть в Африке в июне или июле. Это возможно только в ЮАР, но мы не можем проводить Кубок Африки только в ЮАР, - цитирует Миллу La Gazzetta Dello Sport.