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Кубок африканских наций

Милла ответил де Лаурентису, который пренебрежительно отозвался о Кубке Африки

05 Августа 2022 • 01:33 Комментировать

Знаменитый камерунец Роже Милла, самый возрастной автор гола в истории чемпионатов мира, ответил боссу «Наполи» Аурелио де Лаурентису, который на днях нелестно высказался о Кубке Африки.

Лаурентис заявил, что больше не будет покупать африканских игроков, потому что они, дескать, в разгар сезона бросают все и едут играть на Кубок Африки.

- Кубок Африки заслуживает уважения. Нельзя говорить о нем в таком тоне. Это оскорбление для африканцев. Кубок Африки в январе - это не каприз, он проводится с 1956 года. Пусть де Лаурентис сам попробует поиграть в Африке в июне или июле. Это возможно только в ЮАР, но мы не можем проводить Кубок Африки только в ЮАР, - цитирует Миллу La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Роже Милла
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