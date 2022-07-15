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Кубок африканских наций

​В Нигерии разыграли лютый договорняк – только посмотрите, как футболисты бьют пенальти видео

15 Июля 2022 • 13:50 Комментировать

Финал Кубка штата Огун в Нигерии превратился в позорище. «Ремо Старс» и «Инджебу Юнайтед» в основное время матча на смогли (или не захотели) забивать голы, и на табло остался гореть нулевой счёт. Дело дошло до серии пенальти, и здесь договорной характер матча проявился в полной мере.

Голкипер одной из команд даже не пытался отразить удар с «точки» - он просто стоял на месте и не двигался, чтобы не мешать сопернику попадать в створ. После этого игрок другой команды специально промахнулся с пенальти. В противном случае он вряд ли бы смог нанести удар с пенальти за боковую линию. Удивительно, что после этого промаха футболист взялся за голову.

Только посмотрите на фрагмент из этого позорного матча.  

 

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Евро-Футбол.Ру,
Нигерия Договорные Матчи
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