Финал Кубка штата Огун в Нигерии превратился в позорище. «Ремо Старс» и «Инджебу Юнайтед» в основное время матча на смогли (или не захотели) забивать голы, и на табло остался гореть нулевой счёт. Дело дошло до серии пенальти, и здесь договорной характер матча проявился в полной мере.

Голкипер одной из команд даже не пытался отразить удар с «точки» - он просто стоял на месте и не двигался, чтобы не мешать сопернику попадать в створ. После этого игрок другой команды специально промахнулся с пенальти. В противном случае он вряд ли бы смог нанести удар с пенальти за боковую линию. Удивительно, что после этого промаха футболист взялся за голову.

Только посмотрите на фрагмент из этого позорного матча.