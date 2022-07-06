​В Африке два матча завершились с результатами 95:0 и 91:1 – начато расследование о возможных договорняках

В Африке футбольный скандал. «Кахунла Рейнджерс» и «Галф» боролись за право выступить в Премьер-лиге Сьерра-Леоне в следующем сезоне. «Кахунла Рейнджерс» в своём матче обыграл «Лумбебу Юнайтед» со счётом 95:0, в то время как «Галф» разнёс «Кокиму Ливан» с результатом 91:1. Самое интересное, что после первых таймов в этих матчах счёт был соответственно 2:0 и 7:1.

Теперь футбольные власти запустили расследование, предполагая, что матчи могли иметь договорной характер. Об этом на своих станицах рассказывает авторитетное британское издание The Times.