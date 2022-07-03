​Кубок африканских наций сдвинули на полгода из-за дождей

На заседании исполкома Африканской конфедерации футбола в Марокко было принято решение о сдвиге следующего розыгрыша Кубка африканских наций на полгода. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Ашер Комугиша.

Кубок африканских наций должен был пройти в июне-июле 2023 года в Кот-д’Ивуаре. Однако в этот период в стране обычно идут проливные дожди. В связи с этим турнир сдвинули на январь-февраль 2024 года.

Действующим обладателем Кубка африканских наций является национальная сборная Сенегала. В финале, проходившем в феврале текущего года, Садио Мане и компания по пенальти обыграли Египет.