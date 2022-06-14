Нигерия одержала самую крупную победу в своей истории, Осимхен забил четыре мяча

Сборная Нигерии начала свой путь в квалификации к Кубку Африки 2023 года с самой крупной победы в своей истории, забив десять безответных мячей в ворота команды Сан Томе и Принсипи. Четыре мяча записал на свой счет Виктор Осимхен - нападающий «Наполи». Теперь у него пятнадцать голов в 22 матчах за сборную своей страны.

Ранее самой крупной победой сборной Нигерии был матч против Бенина в 1959 году, тогда «Суперорлы» выиграли со счетом 10:1. Команда из Сан Томе и Принсипи занимает 183 место в общей классификации сборных ФИФА, и в основной отборочный турнир она пробилась через квалификацию, в которой обыграла Маврикий.