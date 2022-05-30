Кто будет свергать Сенегал: Рассказываем всё об отборе на Кубок Африки-2023

Всего пару месяцев назад завершился Кубок Африки, на котором сборная Сенегала праздновала успех. Однако время не стоит на месте, и уже в ближайшие дни стартует отбор на турнир, который состоится в 2023 году в Кот-д’Ивуаре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о результатах жеребьёвки.

Футбол в Африке, конечно, очень любопытный. Буквально через несколько дней стартует отборочный турнир к континентальному первенству, а жеребьёвка финального этапа состоялась совсем недавно. Результаты её оказались довольно интересными. Прежде чем перейти к размышлению о ситуации в группах, надо сказать несколько слов о формате. 48 команд разбиты на 12 групп, на Кубок Африки пробьются по два лучших коллектива из каждого квартета. Правда, есть исключение. Хозяйка будущего турнира сборная Кот-д'Ивуара выступит в группе Н, поэтому три оставшиеся участника квартета разыграют между собой лишь одну путёвку.

В группе А очевидным фаворитом является сборная Нигерии. Однако участники последнего Кубка Африки команды Сьерра-Леоне и Гвинеи-Бисау точно хотят вновь пробиться на континентальное первенство. И всё же кажется, что они между собой поспорят лишь за вторую путёвку. Сборная Маврикия едва ли сможет вмешаться в борьбу.

В квартете В борьба, вероятно, будет менее напряжённой. Сборная Буркина-Фасо зарекомендовала себя в роли довольно стабильного коллектива, так что наверняка окажется в топ-2. Сборная Эсватини выглядит «пассажиром». Пожалуй, шансы Кабо-Верде в борьбе с Того тоже намного выше. Наследники Адебайора не слишком конкурентоспособны после ухода легенды местного футбола.

Камерунцы, в свою очередь, должны легко выигрывать квартет С. Кения кажется главным претендентом на вторую путёвку, но команды Намибии и Бурунди могут попробовать составить конкуренцию.

Самой интересной, пожалуй, представляется борьба в группе D. Все четыре участника боролись на последнем Кубке Африки. Сборная Египта стала второй, команды Гвинеи и Малави вылетели на стадии 1/8 финала, а коллектив из Эфиопии не смог выйти из группы. Наверное, исходя из этого, можно оценить силу всех участников квартета. Однако очевидно, что даже египтянам здесь будет непросто.

В группе Е сборная Ганы не должна иметь серьёзных проблем с квалификацией. Команды Мадагаскара, Анголы и ЦАР выглядят намного слабее. Чуть больше шансов, вероятно, у ангольцев, но и они давно уже на уровне континента ничем не отмечались. В квартете F очевидный фаворит – сборная Алжира. Команды Уганды, Нигера и Танзании имеют примерно равные шансы на вторую строчку.

Сборная Мали в группе G должна занимать первую строчку, а команда Южного Судана – последнюю. Между ними, видимо, будут располагаться футболисты Конго и Гамбии. Шансы последних кажутся чуть выше, если вспомнить их яркое выступление на последнем Кубке Африки.

В группе Н, как отмечалось выше, разыгрывается только одна путёвка. Сборная Кот-д’Ивуара в любом случае сыграет на Кубке Африки. Из оставшегося трио менее всего шансов у команды Лесото. Что касается противостояния сборных Замбии и Коморских островов, то тут фаворита назвать сложно. У первых есть, конечно, Пэтсон Дака, но он им не помог пробиться на последних КАН. Зато на последнем континентальном турнире блеснула как раз команда Коморских островов, и хочется увидеть продолжение их сказки.

В группе I интрига ожидается серьёзнее. Сборные ДР Конго, Габона, Мавритании и Судана имеют примерно равные шансы на квалификацию. Первые пропустили последний Кубок Африки и жаждут реабилитироваться, вторые готовятся к новой жизни после ухода Пьер-Эмерика Обамеянга, третьи мечтают вновь сыграть на континентальном уровне, а последние, кажется, могут удивить.

Сборные Туниса и Экваториальной Гвинеи должны спокойно в квартете J опережать Ливию и Ботсвану. Команда Марокко – очевидный фаворит в группе К. Вместе с ней должна отбираться сборная ЮАР, оказаться ниже Зимбабве или Либерии будет сложновато.

Действующий обладатель Кубка африканских наций сборная Сенегала не должна иметь проблем в группе L. Претендентом на второе место выглядит Бенин, хотя Мозамбик может составить конкуренцию, а вот в шансы Руанды не верится совсем.

По два матча сыграют в июне и сентябре этого года, а заключительные два поединка пройдут в марте следующего. Финальный этап Кубка Африки состоится в июне-июле 2023 года.

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Роман Андреев