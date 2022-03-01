Президент Камеруна заменил главного тренера сборной

У камерунской сборной по прямому указу президента Поля Бийя сменился главный тренер.

Новым наставником камерунской национальной команды станет известный экс-футболист «Ливерпуля» и «Галатасарая» Ригобер Сонг. Легенда камерунского футбола на посту главного тренера сменит португальского специалиста Тони Консейсау, который работал с африканской сборной с 2019 года.

Напомним, что на последнем Кубке Африки футболисты сборной Камеруна заняли третье место. В матче за бронзу команда Консейсау по пенальти обыграла Буркина-Фасо.