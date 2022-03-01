Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Президент Камеруна заменил главного тренера сборной

01 Марта 2022 • 09:18 Комментировать

У камерунской сборной по прямому указу президента Поля Бийя сменился главный тренер.

Новым наставником камерунской национальной команды станет известный экс-футболист «Ливерпуля» и «Галатасарая» Ригобер Сонг. Легенда камерунского футбола на посту главного тренера сменит португальского специалиста Тони Консейсау, который работал с африканской сборной с 2019 года.

Напомним, что на последнем Кубке Африки футболисты сборной Камеруна заняли третье место. В матче за бронзу команда Консейсау по пенальти обыграла Буркина-Фасо.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Ригобер Сонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Марта
09:18 · Кубок Африки
Президент Камеруна заменил главного тренера сборной
11 Февраля
21:29 · Кубок Африки
После победы на КАН в Сенегале назовут стадион в честь Мане
10 Февраля
02:11 · Англия. Премьер-лига
Камерунский журналист рассказал подробности про благородный поступок Мане
08 Февраля
18:48 · Кубок Африки
​У вратаря Египта была шпаргалка на бутылке 2 видео
18:42 · Кубок Африки
​Вратарь Египта раскрыл слова Салаха перед пенальти от Мане
15:51 · Кубок Африки
​Мане оплатил лечение ребёнка после случайной встречи в больнице 1
07 Февраля
21:00 · Кубок Африки
Каррагер раскритиковал Салаха, сравнив его с Роналду 2
16:23 · Кубок Африки
​Мане: «Кубок Африки важнее трофея Лиги чемпионов»
15:42 · Кубок Африки
​Мане раскрыл свои слова Салаху
15:20 · Кубок Африки
​Мане показал постельные фото с Кубком Африки 3 фото
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» обратился к Мане и Салаху после финала Кубка Африки 3
09:28 · Кубок Африки
Уткин - о Кубке Африки: «Чудовищный турнир»
07:48 · Кубок Африки
Алиу Сиссе: «Сенегальцы ждали этого 60 лет»
06:42 · Кубок Африки
Кулибали: «Мы заслужили титул»
06:32 · Кубок Африки
Спустя десять лет Мане повторил свершение Дрогба
Все новости
Рекомендуем