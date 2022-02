Страж ворот сборной Египта Мохамед Абугабал имел шпаргалку для серии одиннадцатиметровых ударов в финале Кубка африканских наций. На бутылке футболиста была размещена информация о том, как сенегальские футболисты предпочитают исполнять удары с пенальти.

Шпаргалка не особенно помогла египетскому голкиперу. Он отразил только один удар в послематчевой серии, и континентальный титул завоевала сборная Сенегала.

Due to the painful defeat yesterday, Egyptian Goalkeeper Abou Gabal Gabaski left his water bottle on the pitch.



The bottle has information on the Senegal penalty takers ascribed on it.



