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Кубок африканских наций

​Вратарь Египта раскрыл слова Салаха перед пенальти от Мане

08 Февраля 2022 • 18:42 Комментировать

Страж ворот сборной Египта Мохамед Абугабал дал комментарий по поводу диалога с Мохамедом Салахом.

Напомним, Салах подсказывал вратарю, куда будет бить пенальти Садио Мане, с которым он вместе играет за «Ливерпуль».

«Салах сказал мне: «Мане будет бить вправо. Он сейчас знает, что я говорю». После этого Мане сказал: «Я буду бить влево». Салах ответил: Посмотрим», - слова Абугабала приводит на своих страницах Daily Mail.

Садио Мане в итоге исполнил пенальти по центру, и вратарь совершил сэйв. Случилось это в начале матча.

Напомним, что сборная Сенегала обыграла Египет в финале Кубка африканских наций в серии пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Сборная Египта Мохамед Салах Садио Мане Мохамед Абугабал
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