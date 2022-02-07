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Кубок африканских наций

​Мане раскрыл свои слова Салаху

07 Февраля 2022 • 15:42 Комментировать

После финала Кубка Африки, в котором Сенегал обыграл Египет, Садио Мане что-то говорил своему одноклубнику Мохамеду Салаху, прикрывая рот руками.

«Я просто сказал, что он и так знает, что он чемпион. Он знает, что это поражение не должно его сильно беспокоить, ведь это часть футбола. Он очень силён, и он вернётся ещё сильнее», - прокомментировал ситуацию Мане для Goal.com.

Стоит отметить, что в начале поединка Садио Мане не реализовал пенальти. Перед сэйвом вратарь сборной Египта получил инструкции от Мохамеда Салаха по поводу того, как исполняет пенальти сенегалец.

Мане показал постельные фото с Кубком Африки

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Сенегала Сборная Египта Мохамед Салах Садио Мане
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