Официальные лица сборной Египта просят о переносе финала Кубка Африки

Сборной Египта потребовались 120 игровых минут и серия пенальти, чтобы взять реванш у Камеруна после поражения в финале Кубка Африки - 2017. Команда отдала все силы и теперь в сборной Египта просят о переносе финального матча, в котором им предстоит сразиться с Сенегалом. Дружина Мане справилась с Буркина-Фасо без особых проблем, следовательно, и отдохнуть им удастся куда лучше. Финал должен состояться в воскресенье, 6 февраля, но его предлагают перенести на понедельник.

- Очень просим CAF о переносе финала на понедельник. Сенегал сыграл раньше нас, они отдохнули лучше. Раз уж получилось перенести матч за третье место с воскресенья на субботу, то почему бы не сделать то же самое с финалом и перенести его на понедельник, - заявил Диаа аль-Сайед, помощник главного тренера египетской сборной Карлоса Кейруш, слова которого приводит RMC Sport.