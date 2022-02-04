Египет обновил рекорд Кубка африканских наций

Сборная Египта переиграла в полуфинале Кубка африканских наций сборную Камеруна, и установила тем самым новый рекорд турнира - еще никто в истории Кубка Африки не выигрывал целых шесть серий пенальти, как это удалось «фараонам». Более того, уже в седьмой раз подряд сборная Египта, если доходит до полуфинала турнира, побеждает в нем.

В последний раз неудача произошла в 1974 году - тогда Египет уступил со счетом 2:3 сборной Заира (ныне - ДР Конго), которая в тот год стала победителем Кубка Африки, а также квалифицировалась на чемпионат мира, где установила антирекорд ЧМ, проиграв со счетом 0:9 сборной Югославии.

Финал Кубка Африки состоится 6 февраля, в нем Египет сразится с Сенегалом.