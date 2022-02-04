Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Египет обновил рекорд Кубка африканских наций

04 Февраля 2022 • 02:07 Комментировать
Камерун
0:0
Египет
окончен после пенальти

Сборная Египта переиграла в полуфинале Кубка африканских наций сборную Камеруна, и установила тем самым новый рекорд турнира - еще никто в истории Кубка Африки не выигрывал целых шесть серий пенальти, как это удалось «фараонам». Более того, уже в седьмой раз подряд сборная Египта, если доходит до полуфинала турнира, побеждает в нем.

В последний раз неудача произошла в 1974 году - тогда Египет уступил со счетом 2:3 сборной Заира (ныне - ДР Конго), которая в тот год стала победителем Кубка Африки, а также квалифицировалась на чемпионат мира, где установила антирекорд ЧМ, проиграв со счетом 0:9 сборной Югославии.

Финал Кубка Африки состоится 6 февраля, в нем Египет сразится с Сенегалом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен после пенальти Камерун 0:0 Египет 2.30 2.85 4.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Февраля
02:07 · Кубок Африки
Египет обновил рекорд Кубка африканских наций
03 Февраля
21:30 · Кубок Африки
Камерун – Египет - 0:0 - (1:3 - пен.)
20:33 · Кубок Африки
«Ему далеко до уровня условного Мбаппе»: Форвард Камеруна Абубакар зацепил Салаха перед полуфиналом КАН 1
08:32 · Кубок Африки
Египет бил Камерун чаще, но последний успех - за «львами» 2
00:55 · Кубок Африки
Мане - самый эффективный игрок Кубка Африки за последние семь лет
02 Февраля
23:58 · Кубок Африки
Сборная Сенегала уверенно вышла в финал Кубка Африки
08:16 · Кубок Африки
Это’О - о матче Камерун - Египет: «Это будет война»
31 Января
08:07 · Кубок Африки
Тренер сборной Туниса уволен после поражения от Буркина-Фасо
06:18 · Кубок Африки
Драка после матча - футболисты Египта и Марокко подрались в подтрибунном помещении
00:31 · Кубок Африки
Сборная Сенегала впервые в истории дважды подряд вышла в полуфинал Кубка африканских наций
30 Января
23:55 · Кубок Африки
Сборная Сенегала - последний участник полуфинала Кубка Африки
23:32 · Кубок Африки
Сенегал лишь в четвертьфинале пропустил первый мяч на Кубке африканских наций
20:48 · Кубок Африки
Сборная Египта в овертайме дожала марокканцев
20:41 · Кубок Африки
Гол и результативный пас Салаха выводят Египет в полуфинал Кубка Африки
20:16 · Кубок Африки
«Африканское проклятие»: У сборной Египта получил травму уже второй голкипер на турнире
Все новости
Рекомендуем