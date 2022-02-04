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Кубок африканских наций

Мане в финале Кубка Африки дождался Салаха: Египет в серии пенальти переиграл Камерун

04 Февраля 2022 • 00:52 Комментировать
Камерун
0:0
Египет
окончен после пенальти

Сборные Камеруна и Египта выдали не самый увлекательный матч на Кубке Африки. За 120 минут команды не забили ни разу, и судьбу путёвки решила серия пенальти, в которой точнее оказались «фараоны».

 

Протокол игры  
Камерун0:0Египет
 121'Сайед Ахмед II (1:1)
(1:0) Абубакар Венсан121' 
 121'Лашин Моханад (1:3)
 121'Абдель Монем Мохамед (1:2)
Онана АндреКастеллетто Жан-Шарль  99' (Мукуди Ароль (  99') Нгадеу МайклТоло НухуФаи КоллинсЗамбо-Ангисса Андре-ФранкГуэ Самюэль   61'  80' (Силики Джеймс (  80') Хонгла Мартин  108' (Онана Жан (  108') Нгамале Муми  86' (Нжи Клинтон Муа (  86') Абубакар ВенсанЭкамби Карл Токо  98' (Бассогог Кристиан (  98')
Запасные: Баокен СтефанЧупо-Мотинг ЭрикЭпасси ДэвисОйонго АмбруазГанаго ИгнатиусМалонг КундеОмоссола Симон
Абугабал МохамедКамал Омар   37'  85' (Ашур Имам (  85') Абдель Монем МохамедХамди МахмудАбул-Фетух АхмедЭльнени Мохамед   61'  86' (Лашин Моханад (  86') Фатхи ХамдиЭль-Сулейя Амр  46' (Трезеге (  46') Салах МохамедМохамед Мостафа  106' (Шериф Мохамед (  106'Сайед Ахмед II  118') Мармуш Омар  63' (Собхи Рамадан (  63')
Запасные: Собхи МохамедАшраф АйманГад МахмудЭль-Дин Махмуд АлаЭль-Саид АбдуллахХамди Марван
03 февраля. Стадион "Олембе".

В четверг определился второй финалист Кубка Африки. Хозяева турнира сборная Камеруна билась за путёвку в решающий матч с египтянами. Эти две команды – рекордсмены турнира по победам: у «фараонов» их пока 7, а у «неукротимых львов» - 5. При этом египтяне могли выйти в рекордный десятый финал, до матча по девять было у них и ганцев.

Обе команды очень аккуратно начали матч. Соперники передвигались чуть ли не пешком, предпочитая делать либо поперечные передачи, либо отдавать назад. Камерунцы всё же пытались подходить к штрафной соперника, египтяне же просто окопались на своей половине поля. Правда первая вылазка «фараонов» закончилась первым акцентированным ударом. Салах получил мяч за пределами штрафной и пробил, но в створ не попал.

По такой острожной игре большое значение имели стандарты. На восемнадцатой минуте камерунцам успех мог принести угловой. После навеса Нгадеу всех перепрыгнул, но пробил в крестовину. Первым на добивании был Абубакар, который пытался проткнуть мяч в сетку, но Камал поставил ногу. После повторного углового Нгадеу вновь вывели на удар, но уже ногой. У защитника пробить толком не получилось – он попал в свою же опорную ногу.

Минут через десять ещё один стандарт едва не помог камерунцам. Штрафной хозяева разыграли не слишком здорово, но закрепились на чужой половине поля, и после атаки вторым темпом последовал прострел на Экамби, который был в центре штрафной совсем один. Однако в момент удара у форварда поехала нога, и мяч взмыл по дуге, после чего Абугабал спокойно его забрал.

Постепенно в матче становилось всё больше фолов, но вот скорости до перерыва команды так и не включили. Нули к перерыву были, конечно, не унылыми, но абсолютно заслуженными. В начале второго тайма египтяне стали действовать чуть активнее, но всё равно мячом больше владели камерунцы.

На десятой минуте второй половины египтяне имели сумасшедший шанс. После розыгрыша углового Хонгла с чужой половины поля сделал неосторожный пас назад в направлении вратаря. Салах легко перехватил передачу и убегал на рандеву с Онана, но, видимо, не верил этому подарку. Египтянин пытался пробросить мяч мимо вышедшего из ворот голкипера, но тот выставил ногу, и футбольный снаряд улетел за боковую. Камерунцы ответили минут через десять. Нгамеле слева навесил со штрафного, Экамби подставил голову, но Абугабал оказался начеку и на ленточке забрал футбольный снаряд.

В концовке команды стали играть ещё аккуратнее, ожидая овертайма. В самой концовке основного времени нервы сдали у наставника «фараонов» Карлуша Кейруша. Португальцу не нравилось судейство, он постоянно высказывал претензии. Сначала Гассама показал Кейруша жёлтую карточку, но того это не успокоило. В итоге португальца арбитр удалил, и овертайм египтяне начинали без своего наставника.

В начале первого овертайма камерунцы едва не забили. Хозяева заработали право на штрафной вдалеке от ворот, но Силики вместо навеса пытался закинуть мяч за шиворот Абугабалу, но чуть не попал в дальнюю «девятку». После этого египтяне старались действовать активнее, в одном из эпизодов Салах пробивал без сопротивления с линии штрафной, но в створ не попал. Второй дополнительный тайм прошёл без моментов. Лишь в самой концовке Собхи справа обыграл соперника и простреливал. В штрафной камерунцев было четверо египтян, но никто не смог замкнуть. В итоге, судьбу путёвки в решающий матч решала серия пенальти.

Сложно сказать, что случилось с камерунцами, но после точного удара Абубакара трое его партнёров промахнулись. Попытки Мукуди и Силики парировал Абугабал, а Нже не попал в створ. Египтянам же хватило трёх точных ударов Сайеда, Абделя и Лашина.

Таким образом, сборная Египта пробилась в финал Кубка Африки. Решающий матч пройдёт в воскресенье, а соперником будут сенегальцы. Что касается камерунцев, то их ждёт матч за третье место. Также в воскресенье их соперником станет команда Буркина-Фасо.

Роман Андреев

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окончен после пенальти Камерун 0:0 Египет 2.30 2.85 4.20
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