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Кубок африканских наций

«Ему далеко до уровня условного Мбаппе»: Форвард Камеруна Абубакар зацепил Салаха перед полуфиналом КАН

03 Февраля 2022 • 20:33 Комментировать (1)
Камерун
...
Египет
2.20 2.80 4.20
Через 0 ч. 42 мин.

Уже сегодня, 3 февраля, определится второй финалист текущего розыгрыша Кубка африканских наций – в очной встрече сойдутся сборные Камеруна и Египта. Некоторые футболисты камерунской команды уже попытались психологически задеть соперника, например, форвард Венсан Абубакар высказался в сторону Мохамеда Салаха.

«Он не впечатляет меня. Я честный человек, поэтому если бы считал по-другому, то так и сказал бы. Он не так хорош, он далеко не на том уровне, как условный Килиан Мбаппе», - заявил нападающий в разговоре с Then24.

К слову, на сайте Liveresult.ru Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция полуфинального противостояния. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Сборная Египта Мохамед Салах Венсан Абубакар
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КАМЕРУН ЕГИПЕТ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
id152079006
03 Февраля 2022 в 21:15
Эх, абубакар, абубакар (с маленькой буквы)... Какой же ты чёрный чудачок на букву "м"...
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03.02  22:00 Камерун ... Египет 2.21 3.05 3.90
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Сегодня, 03 Февраля
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