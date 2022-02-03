«Ему далеко до уровня условного Мбаппе»: Форвард Камеруна Абубакар зацепил Салаха перед полуфиналом КАН

Уже сегодня, 3 февраля, определится второй финалист текущего розыгрыша Кубка африканских наций – в очной встрече сойдутся сборные Камеруна и Египта. Некоторые футболисты камерунской команды уже попытались психологически задеть соперника, например, форвард Венсан Абубакар высказался в сторону Мохамеда Салаха.

«Он не впечатляет меня. Я честный человек, поэтому если бы считал по-другому, то так и сказал бы. Он не так хорош, он далеко не на том уровне, как условный Килиан Мбаппе», - заявил нападающий в разговоре с Then24.

К слову, на сайте Liveresult.ru Вашему вниманию будет доступна текстовая онлайн-трансляция полуфинального противостояния. Начало – в 22:00 по московскому времени.