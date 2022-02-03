Египет бил Камерун чаще, но последний успех - за «львами»

Кубок африканских наций близится к своей кульминации, сегодня во втором полуфинале сойдутся две самые титулованные сборные континента, выигрывавшие турнир чаще всех - Египет и Камерун. «Фараоны» побеждали семь раз, Камерун - 5.

Если говорить о личных встречах, то их в рамках Кубка Африки было семнадцать. И Египет выигрывал куда чаще - девять побед. У Камеруна - четыре победы, еще четыре матча закончились вничью. Однако последняя победа была именно за Камеруном, и какая победа!

Это было в финале Кубка Африки-2017, в котором Египет открыл счет, но затем дважды пропустил. Кроме 2017 года команды еще дважды встречались в финале Кубка африканских наций, и оба раза побеждал Египет - в 1986 и 2008.