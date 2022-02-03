Мане - самый эффективный игрок Кубка Африки за последние семь лет

Нападающий сенегальской сборной и английского «Ливерпуля» Садио Мане статистически является самым эффективным игроком всех сборных, принявших участие в Кубке африканских наций за последние четыре розыгрыша. Мане дебютировал в турнире в 2015 году и с тех пор записал на свой счет уже восемь голов, а также три результативные передачи.

Благодаря его успехам сборная Сенегала вышла в финал Кубка африканских наций, и это случилось уже в третий раз в 21-м веке (2002, 2019, 2022), при том, что в прошлом веке Сенегал чаще всего даже не попадал на турнир из-за плохой квалификации. Теперь дело - за первым триумфом, победу на Кубке Африки Сенегал еще не добывал.