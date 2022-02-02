Это’О - о матче Камерун - Египет: «Это будет война»

Бывший форвард каталонской «Барселоны» Самюэль Это’О, ныне занимающий пост президента федерации футбола Камеруна, поделился ожиданиями от поединка 1/2 финала Кубка Африки против сборной Египта.

«Нужно быть готовыми, ведь будет война. Это реально война, парни. Именно с таким настроем нужно подходить к этому противостоянию. Нельзя упустить свой шанс», - передает слова Самюэля Top Sports.

Встреча сборных Камеруна и Египта состоится в четверг, 3 февраля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на страницах Liveresult.ru.