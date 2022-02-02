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Кубок африканских наций

Это’О - о матче Камерун - Египет: «Это будет война»

02 Февраля 2022 • 08:16 Комментировать
Камерун
...
Египет
2.20 2.75 4.30
03.02 22:00

Бывший форвард каталонской «Барселоны» Самюэль Это’О, ныне занимающий пост президента федерации футбола Камеруна, поделился ожиданиями от поединка 1/2 финала Кубка Африки против сборной Египта.

«Нужно быть готовыми, ведь будет война. Это реально война, парни. Именно с таким настроем нужно подходить к этому противостоянию. Нельзя упустить свой шанс», - передает слова Самюэля Top Sports.

Встреча сборных Камеруна и Египта состоится в четверг, 3 февраля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на страницах Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Сборная Египта Самюэль Это’О
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КАМЕРУН ЕГИПЕТ
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02.02  22:00 Буркина-Фасо ... Сенегал 5.20 3.15 1.89
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