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Кубок африканских наций

Тренер сборной Туниса уволен после поражения от Буркина-Фасо

31 Января 2022 • 08:07 Комментировать
Буркина-Фасо
1:0
Тунис
окончен

Сборная Туниса покинула Кубок африканских наций после поражения от Буркина-Фасо, которая прошла дальше и сыграет в полуфинале с Сенегалом.

Эта неудача дорого обошлась наставнику сборной Туниса - 51-летнему Мондеру Кебайеру. Он уволен со своей должности, сообщает сайт национальной федерации футбола Туниса. Таким образом, его деятельность у руля национальной команды продлилась два с половиной года - Кебайер был назначен на свою должность в августе 2019 года.

Уже известно, что далее национальной командой Туниса будет руководить Джалил Кадри - доселе он работал помощником Кебайера.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Туниса Мондер Кебайер
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