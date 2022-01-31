Тренер сборной Туниса уволен после поражения от Буркина-Фасо

Сборная Туниса покинула Кубок африканских наций после поражения от Буркина-Фасо, которая прошла дальше и сыграет в полуфинале с Сенегалом.

Эта неудача дорого обошлась наставнику сборной Туниса - 51-летнему Мондеру Кебайеру. Он уволен со своей должности, сообщает сайт национальной федерации футбола Туниса. Таким образом, его деятельность у руля национальной команды продлилась два с половиной года - Кебайер был назначен на свою должность в августе 2019 года.

Уже известно, что далее национальной командой Туниса будет руководить Джалил Кадри - доселе он работал помощником Кебайера.