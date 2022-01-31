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Кубок африканских наций

Драка после матча - футболисты Египта и Марокко подрались в подтрибунном помещении

31 Января 2022 • 06:18 Комментировать
Египет
2:1
Марокко
окончен после доп. времени

Сборная Египта вырвала победу у марокканцев, и теперь сыграет в полуфинале Кубка африканских наций с хозяевами турнира - Камеруном. Однако победа получилась драматичной - решающий гол был забит в дополнительное время, Египет выиграл со счетом 2:1.

В результате последний выплеск произошел уже после матча - как сообщает Lebuteur, футболисты Египта и Марокко подрались после игры в подтрибунном помещении стадиона. Причины и последствия драки неизвестны.

Стоит заметить, что сборная Египта выигрывала Кубок Африки чаще остальных команд - целых семь раз, в последний раз это произошло в 2010 году.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Египта Сборная Марокко
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