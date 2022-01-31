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Кубок африканских наций

Сборная Сенегала впервые в истории дважды подряд вышла в полуфинал Кубка африканских наций

31 Января 2022 • 00:31 Комментировать
Сенегал
3:1
Экваториальная Гвинея
окончен

Сборная Сенегала уверенно переиграла команду Экваториальной Гвинеи и теперь сыграет в полуфинале Кубка африканских наций против сборной Буркина-Фасо. Таким образом, в полуфинале турнира сборная Сенегала сыграет второй раз подряд после того, как в 2019 году Сенегал также добился аналогичного успеха. Тогда сенегальцам позже удалось и вовсе дойти до финала, но там они проиграли Алжиру.

Такой успешной серии в истории сборной еще не было - ранее ей лишь один раз, в 2006 году, удавалось выйти в полуфинал турнира, а вот о победах в Кубке Африки в Сенегале мечтают по сей день, ибо пока что этого еще не случалось.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Кубок Африки
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окончен после доп. времени Египет 2:1 Марокко 3.80 2.80 2.30
окончен Сенегал 3:1 Экваториальная Гвинея 1.55 3.40 9.00
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