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Кубок африканских наций

Сенегал лишь в четвертьфинале пропустил первый мяч на Кубке африканских наций

30 Января 2022 • 23:32 Комментировать
Сенегал
3:1
Экваториальная Гвинея
окончен

Сборная Сенегала сражается в проходящем в настоящий момент матче с Экваториальной Гвинеей за выход в полуфинал Кубка Африки, куда чуть ранее уже пробился Египет. В первом тайме сенегальцам удалось выйти вперед, однако в начале второй половины игры Экваториальная Гвинея прибавила, и Янник Буйла смог забить ответный мяч в ворота сенегальцев. Это был первый пропущенный Сенегалом мяч в ходе турнира - их сухая серия продлилась 417 минут.

В групповом турнире Сенегал не пропускал в матчах против Зимбабве, Гвинее и Малави, в 1/8 финала всухую переиграл Кабо-Верде. Но сейчас «сухой» победы уже не получится.

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Сборная Сенегала Сборная Экваториальной Гвинеи
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окончен после доп. времени Египет 2:1 Марокко 3.80 2.80 2.30
окончен Сенегал 3:1 Экваториальная Гвинея 1.55 3.40 9.00
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