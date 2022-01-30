Сенегал лишь в четвертьфинале пропустил первый мяч на Кубке африканских наций

Сборная Сенегала сражается в проходящем в настоящий момент матче с Экваториальной Гвинеей за выход в полуфинал Кубка Африки, куда чуть ранее уже пробился Египет. В первом тайме сенегальцам удалось выйти вперед, однако в начале второй половины игры Экваториальная Гвинея прибавила, и Янник Буйла смог забить ответный мяч в ворота сенегальцев. Это был первый пропущенный Сенегалом мяч в ходе турнира - их сухая серия продлилась 417 минут.

В групповом турнире Сенегал не пропускал в матчах против Зимбабве, Гвинее и Малави, в 1/8 финала всухую переиграл Кабо-Верде. Но сейчас «сухой» победы уже не получится.