Сборная Египта в овертайме дожала марокканцев

На Кубке Африки определился очередной участник 1/2 финала. За путёвку в этот раунд бились команды Египта и Марокко. Номинальные гости быстро заработали и реализовали 11-метровый. Спустя тайм удар Абделя Монема головой был парирован голкипером, но Мохамед Салах добавил мяч в сетку. Ромен Саисс едва не вырвал победу в основное время, но мяч после его удара головой попал в перекладину. А на 100-й минуте Салах удачно прострелил на Трезеге - 2:1. В полуфинале Египет сыграет с Камеруном.
Протокол игры
|7'Буфаль Софьян (0:1)
|(1:1) Салах Мохамед53'
|(2:1) Трезеге100'
Абугабал Мохамед 96' (Собхи Мохамед ( 96') •Камал Омар • 25'Хегази Ахмед 46' (Трезеге ( 46') •Абдель Монем Мохамед • 105'Абул-Фетух Ахмед•Ашраф Айман 80' 91' (Эль-Дин Махмуд Ала ( 91') •Эльнени Мохамед•Эль-Сулейя Амр•Салах Мохамед 120' (Хамди Марван ( 120') •Мохамед Мостафа 78' 111' (Собхи Рамадан ( 111') •Мармуш Омар 80' (Сайед Ахмед II ( 80')
Буну Яссин•Хакими Ашраф • 78'Саисс Ромен•Агер Наиф•Масина Адам•Амрабат Софьян•Баркок Аймен 104' (Абухлал Закария ( 104') •Амалла Селим 34' 86' (Ммаэ Райан ( 86') •Мунир Эль-Хаддади 111' (Тиссудали Тарик ( 111') •Буфаль Софьян 66' (Рахими Суфиане ( 66') •Эн-Несири Юссеф 86' (Луза Имран ( 86')
30 января. Стадион "Олембе".
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