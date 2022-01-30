Сборная Египта в овертайме дожала марокканцев

На Кубке Африки определился очередной участник 1/2 финала. За путёвку в этот раунд бились команды Египта и Марокко. Номинальные гости быстро заработали и реализовали 11-метровый. Спустя тайм удар Абделя Монема головой был парирован голкипером, но Мохамед Салах добавил мяч в сетку. Ромен Саисс едва не вырвал победу в основное время, но мяч после его удара головой попал в перекладину. А на 100-й минуте Салах удачно прострелил на Трезеге - 2:1. В полуфинале Египет сыграет с Камеруном.