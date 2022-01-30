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Кубок африканских наций

Сборная Египта в овертайме дожала марокканцев

30 Января 2022 • 20:48 Комментировать
Египет
2:1
Марокко
окончен после доп. времени

На Кубке Африки определился очередной участник 1/2 финала. За путёвку в этот раунд бились команды Египта и Марокко. Номинальные гости быстро заработали и реализовали 11-метровый. Спустя тайм удар Абделя Монема головой был парирован голкипером, но Мохамед Салах  добавил мяч в сетку. Ромен Саисс едва не вырвал победу в основное время, но мяч после его удара головой попал в перекладину. А на 100-й минуте Салах удачно прострелил на Трезеге - 2:1. В полуфинале Египет сыграет с Камеруном.

Протокол игры  
Египет 2:1Марокко
  7'Буфаль Софьян (0:1)
(1:1) Салах Мохамед53'   
(2:1) Трезеге100'   
Абугабал Мохамед  96' (Собхи Мохамед (  96') Камал Омар   25'Хегази Ахмед  46' (Трезеге (  46') Абдель Монем Мохамед   105'Абул-Фетух АхмедАшраф Айман   80'  91' (Эль-Дин Махмуд Ала (  91') Эльнени МохамедЭль-Сулейя АмрСалах Мохамед  120' (Хамди Марван (  120') Мохамед Мостафа   78'  111' (Собхи Рамадан (  111') Мармуш Омар  80' (Сайед Ахмед II (  80')
Запасные: Шериф МохамедГад МахмудАшур ИмамЭль-Саид АбдуллахДауд МарванЛашин Моханад
Буну ЯссинХакими Ашраф   78'Саисс РоменАгер НаифМасина АдамАмрабат СофьянБаркок Аймен  104' (Абухлал Закария (  104') Амалла Селим   34'  86' (Ммаэ Райан (  86') Мунир Эль-Хаддади  111' (Тиссудали Тарик (  111') Буфаль Софьян  66' (Рахими Суфиане (  66') Эн-Несири Юссеф  86' (Луза Имран (  86')
Запасные: Шакла СофьянЧиби МохамедШайр ИлиасУнаи АззединМмаэ СамиТаньяути АхмедАлакуш Софьян
30 января. Стадион "Олембе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Египта Сборная Марокко
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окончен после доп. времени Египет 2:1 Марокко 3.40 2.70 2.60
30.01  22:00 Сенегал ... Экваториальная Гвинея 1.49 3.70 10.00
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