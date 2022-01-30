Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Гол и результативный пас Салаха выводят Египет в полуфинал Кубка Африки

30 Января 2022 • 20:41 Комментировать
Египет
2:1
Марокко
окончен после доп. времени

Сборные Египта и Марокко устроили настоящую битву. На поле было много фолов, травма вратаря. В итоге же «фараоны» в овертайме добились волевой победы благодаря голу и результативному пасу своего лидера Мохамеда Салаха.

 

Протокол игры  
Египет2:1Марокко
 7'Буфаль Софьян (0:1)
(1:1) Салах Мохамед53' 
(2:1) Трезеге100' 
Абугабал Мохамед  96' (Собхи Мохамед (  96') Камал Омар   25'Хегази Ахмед  46' (Трезеге (  46') Абдель Монем Мохамед   105'Абул-Фетух АхмедАшраф Айман   80'  91' (Эль-Дин Махмуд Ала (  91') Эльнени МохамедЭль-Сулейя АмрСалах МохамедМохамед Мостафа   78'  111' (Собхи Рамадан (  111') Мармуш Омар  80' (Сайед Ахмед II (  80')
Запасные: Шериф МохамедГад МахмудАшур ИмамЭль-Саид АбдуллахХамди МарванДауд МарванЛашин Моханад
Буну ЯссинХакими Ашраф   78'Саисс РоменАгер НаифМасина АдамАмрабат СофьянБаркок Аймен  104' (Абухлал Закария (  104') Амалла Селим   34'  86' (Ммаэ Райан (  86') Мунир Эль-Хаддади  111' (Тиссудали Тарик (  111') Буфаль Софьян  66' (Рахими Суфиане (  66') Эн-Несири Юссеф  86' (Луза Имран (  86')
Запасные: Шакла СофьянЧиби МохамедШайр ИлиасУнаи АззединМмаэ СамиТаньяути АхмедАлакуш Софьян
30 января. Стадион "Олембе".

В воскресенье определялись ещё два финалиста Кубка Африки. В Яунде состоялось арабское дерби – путёвку в следующий этап оспаривали сборные Египта и Марокко. Вообще, это была, пожалуй, самая интересная четвертьфинальная пара, так как фаворита назвать было сложно. В составе обеих команд на поле вышли настоящие звезды европейского футбола.

Марокканцы быстро открыли счёт. Уже на третьей минуте Хакими ворвался в правую зону штрафной, пробрасывал мяч себе на ход, но в ноги ему въехал Ашраф. Интересно, что главный судья назначил удар от ворот, его ассистент показывал на угловой, а видеоассистент позвал смотреть повтор. Взглянув на запись, главный арбитр всё же назначил очевидный пенальти. Буфаль с точки спокойно переиграл Абугабала и вывел свою сборную вперёд.

Вскоре марокканцы могли и удвоить преимущество – Амалла бил из-за пределов штрафной без сопротивления, но его плотный выстрел Абдель переправил на угловой. У египтян же ничего не получалось в атаке. На поле вообще было больше борьбы, чем какой-то игры в футбол. На 20-й минуте Ашраф пытался исправиться и решился на дальний выстрел, попал в створ, но Буну спокойно его парировал. Вскоре ещё Абул-Фетух также пальнул из-за пределов штрафной, но точно в голкипера марокканцев.

Эмоции у египтян били через край, они оспаривали почти каждый свисток судьи, а Карлуш Кейруш ещё по ходу первого тайма имел несколько воспитательных бесед с четвёртым арбитром. Что касается футбола, то по истечении получаса марокканцы получили право на опасный штрафной, но удару Хакими немного не хватило точности.

Первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом марокканцев. При этом стартовая половина была скорее про борьбу и фолы, чем про футбол. На пару команды нарушили правила 19 раз! В начале второй половины египтяне активно пошли в атаку и быстро могли сравнять счёт. Салах справа входил в штрафную и сделал передачу левее на Трезеге, который в касание бил в дальний угол, но чуть не попал в створ. Затем Мохамед немного не дотянулся, чтобы замкнуть навес.

Давление египтян привело к забитому голу. После углового Абдель головой пробил с близкого расстояния пробил, Буну сумел парировать мяч, но первым на добивании был Салах, который не промахнулся.

По истечении часа игры Мармуш едва не вывел египтян вперёд. Форвард «фараонов» вырывался один на один с Буну, но в последний момент Саисс успел выбить у него мяч. Марокканцы ответили ударом Агера головой после навеса со штрафного, но футбольный снаряд пролетел над перекладиной.

Эмоции продолжали бить через край. К концу игры было много толчков, зацепов, борьбы. За пятнадцать минут до завершения основного времени команды даже слегка потолкались. На 81-й минуте марокканцы были близки ко второму голу. После навеса слева Агер головой бил в упор, Абугабал среагировал и перевёл мяч в перекладину. В этом эпизоде вратарь египтян получил травму, дернув мышцу. Ему было сложно играть, но в запасе сидели только совсем неопытные вратари, и Абугабал героически оставался на поле. Основное время так и завершилось миром.

Марокканцы активнее начали дополнительное время, но отметились разве что ударом Эль-Хаддади издали, после которого мяч пролетел выше цели. На 95-й минуте египтяне все же заменили Абугабала, который уступил место Мохамеду Собхи, для которого это был дебют в национальной команде.

На сотой минуте египтяне вышли вперёд. Салах получил мяч справа, рванул вперёд, ушёл от Амрабата и Агера и прострелил на дальнюю штангу, где совсем один был Трезеге. Нападающему оставалось лишь не промахнуться мимо пустых ворот.

Марокканцы старались что-то придумать, но опасных моментов у ворот Собхи не создавали. Египтяне оборонялись спокойно, не давая бить по воротам своего дебютанта. «Фараоны» старались контратаковать, и за семь минут до конца дополнительного времени после паса Салаха из пределов штрафной бил Сайед, но получилось выше.

Реклама


На 120-й минуте марокканцы получили право на штрафной на правом фланге, на который пришёл вратарь Буну. Однако стандарт был разыгран неудачно, и египтяне убежали втроем на одного защитника, но разыграть этот момент не смогли, но на итоговый результат это не сказалось.

Соперником Египта в полуфинале станет сборная Камеруна, которая в субботу переиграла команду Гамбию. Встреча ½ пройдёт 3-го февраля в Яунде.

Роман Андреев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Египта Сборная Марокко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен после доп. времени Египет 2:1 Марокко 3.40 2.70 2.60
30.01  22:00 Сенегал ... Экваториальная Гвинея 1.49 3.70 10.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Января
20:48 · Кубок Африки
Сборная Египта в овертайме дожала марокканцев
20:41 · Кубок Африки
Гол и результативный пас Салаха выводят Египет в полуфинал Кубка Африки
20:16 · Кубок Африки
«Африканское проклятие»: У сборной Египта получил травму уже второй голкипер на турнире
05:14 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» просит Мане поберечь здоровье в матчах за сенегальскую сборную
29 Января
23:53 · Кубок Африки
Сборная Буркина-Фасо выбила Тунис из Кубка Африки
21:52 · Кубок Африки
Нападающие Камеруна близки к повторению исторического рекорда 1974 года на Кубке африканских наций 1
20:52 · Кубок Африки
Камерун - первый полуфиналист Кубка африканских наций
17:47 · Кубок Африки
«Лучший турнир мира»: Организаторы КАН не оплатили аренду оборудования, представитель компании унёс всю технику из зала во время пресс-конференции
12:46 · Кубок Африки
Мане избежал травмы и готов сыграть в четвертьфинале Кубка Африки
27 Января
01:15 · Кубок Африки
Сборная Ганы осталась без главного тренера после провала на Кубке африканских наций
00:55 · Кубок Африки
Сборная Мали по пенальти проиграла команде Экваториальной Гвинеи
26 Января
23:07 · Кубок Африки
В последний раз Египет проигрывал по пенальти в Кубке африканских наций в 1984 году
21:39 · Кубок Африки
Кесси травмировался в матче с Египтом
08:46 · Франция. Лига 1
Мбаппе назвал лучшего правого защитника в мировом футболе
04:54 · Кубок Африки
Мане обратился к болельщикам из госпиталя
Все новости
Рекомендуем