Гол и результативный пас Салаха выводят Египет в полуфинал Кубка Африки

Сборные Египта и Марокко устроили настоящую битву. На поле было много фолов, травма вратаря. В итоге же «фараоны» в овертайме добились волевой победы благодаря голу и результативному пасу своего лидера Мохамеда Салаха.

В воскресенье определялись ещё два финалиста Кубка Африки. В Яунде состоялось арабское дерби – путёвку в следующий этап оспаривали сборные Египта и Марокко. Вообще, это была, пожалуй, самая интересная четвертьфинальная пара, так как фаворита назвать было сложно. В составе обеих команд на поле вышли настоящие звезды европейского футбола.

Марокканцы быстро открыли счёт. Уже на третьей минуте Хакими ворвался в правую зону штрафной, пробрасывал мяч себе на ход, но в ноги ему въехал Ашраф. Интересно, что главный судья назначил удар от ворот, его ассистент показывал на угловой, а видеоассистент позвал смотреть повтор. Взглянув на запись, главный арбитр всё же назначил очевидный пенальти. Буфаль с точки спокойно переиграл Абугабала и вывел свою сборную вперёд.

Вскоре марокканцы могли и удвоить преимущество – Амалла бил из-за пределов штрафной без сопротивления, но его плотный выстрел Абдель переправил на угловой. У египтян же ничего не получалось в атаке. На поле вообще было больше борьбы, чем какой-то игры в футбол. На 20-й минуте Ашраф пытался исправиться и решился на дальний выстрел, попал в створ, но Буну спокойно его парировал. Вскоре ещё Абул-Фетух также пальнул из-за пределов штрафной, но точно в голкипера марокканцев.

Эмоции у египтян били через край, они оспаривали почти каждый свисток судьи, а Карлуш Кейруш ещё по ходу первого тайма имел несколько воспитательных бесед с четвёртым арбитром. Что касается футбола, то по истечении получаса марокканцы получили право на опасный штрафной, но удару Хакими немного не хватило точности.

Первый тайм так и завершился с минимальным преимуществом марокканцев. При этом стартовая половина была скорее про борьбу и фолы, чем про футбол. На пару команды нарушили правила 19 раз! В начале второй половины египтяне активно пошли в атаку и быстро могли сравнять счёт. Салах справа входил в штрафную и сделал передачу левее на Трезеге, который в касание бил в дальний угол, но чуть не попал в створ. Затем Мохамед немного не дотянулся, чтобы замкнуть навес.

Давление египтян привело к забитому голу. После углового Абдель головой пробил с близкого расстояния пробил, Буну сумел парировать мяч, но первым на добивании был Салах, который не промахнулся.

По истечении часа игры Мармуш едва не вывел египтян вперёд. Форвард «фараонов» вырывался один на один с Буну, но в последний момент Саисс успел выбить у него мяч. Марокканцы ответили ударом Агера головой после навеса со штрафного, но футбольный снаряд пролетел над перекладиной.

Эмоции продолжали бить через край. К концу игры было много толчков, зацепов, борьбы. За пятнадцать минут до завершения основного времени команды даже слегка потолкались. На 81-й минуте марокканцы были близки ко второму голу. После навеса слева Агер головой бил в упор, Абугабал среагировал и перевёл мяч в перекладину. В этом эпизоде вратарь египтян получил травму, дернув мышцу. Ему было сложно играть, но в запасе сидели только совсем неопытные вратари, и Абугабал героически оставался на поле. Основное время так и завершилось миром.

Марокканцы активнее начали дополнительное время, но отметились разве что ударом Эль-Хаддади издали, после которого мяч пролетел выше цели. На 95-й минуте египтяне все же заменили Абугабала, который уступил место Мохамеду Собхи, для которого это был дебют в национальной команде.

На сотой минуте египтяне вышли вперёд. Салах получил мяч справа, рванул вперёд, ушёл от Амрабата и Агера и прострелил на дальнюю штангу, где совсем один был Трезеге. Нападающему оставалось лишь не промахнуться мимо пустых ворот.

Марокканцы старались что-то придумать, но опасных моментов у ворот Собхи не создавали. Египтяне оборонялись спокойно, не давая бить по воротам своего дебютанта. «Фараоны» старались контратаковать, и за семь минут до конца дополнительного времени после паса Салаха из пределов штрафной бил Сайед, но получилось выше.

Реклама

На 120-й минуте марокканцы получили право на штрафной на правом фланге, на который пришёл вратарь Буну. Однако стандарт был разыгран неудачно, и египтяне убежали втроем на одного защитника, но разыграть этот момент не смогли, но на итоговый результат это не сказалось.

Соперником Египта в полуфинале станет сборная Камеруна, которая в субботу переиграла команду Гамбию. Встреча ½ пройдёт 3-го февраля в Яунде.

Роман Андреев