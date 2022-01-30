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Кубок африканских наций

«Африканское проклятие»: У сборной Египта получил травму уже второй голкипер на турнире

30 Января 2022 • 20:16 Комментировать
Египет
2:1
Марокко
окончен после доп. времени

Кубок африканский наций не перестает радовать болельщиков уникальными событиями на турнире. Правда, некоторые из них сложно назвать положительными – в четвертьфинальном матче против Марокко у сборной Египта получил травму уже второй вратарь, находившейся в заявке.

На стадии 1/8 финала египтяне потеряли Мохамеда Эль-Шенави, получившего повреждение в игре с Кот-д’Ивуаром, а в противостоянии с марокканцами сломался Мохамед Абугабал. Он травмировался на 80-й минуте, но быль заменен лишь в первом тайме дополнительного времени на Мохамеда Собхи, для которого это оказалось дебютом в составе национальной команды.

Проследить за тем, как закончится матч, можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте Liveresult.ru. По состоянию на 105-ю минуту Египет ведет со счетом 2:1.

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Сборная Египта Сборная Марокко
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окончен после доп. времени Египет 2:1 Марокко 3.40 2.70 2.60
30.01  22:00 Сенегал ... Экваториальная Гвинея 1.49 3.70 10.00
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