Сборная Буркина-Фасо выбила Тунис из Кубка Африки

Второй четвертьфинальный матч Кубка Африки завершился неожиданно. Сборная Туниса не смогла создать больше моментов, чем команда Буркина-Фасо и покидает турнир. Всё решилось на 45-й минуте. Данго Уттара в контратаке разобрался с оппонентами и вколотил мяч в сетку ворот - 1:0.
Сборная Буркина-Фасо в следующем раунде сразится против Сенегала или Экваториальной Гвинеи.
Протокол игры
|(1:0) Уттара Данго45'
Коффи Херве • 44'Каборе Исса•Уатарра Сумаила•Тапсоба Эдмон • 67'Яго Стив•Гира Адама•Туре Ибрахим•Сангаре Густаво•Баяла Сириль • 80'Уттара Данго • 82'Уаттара Джибриль 71' (Конате Мохамед II ( 71')
Бен-Саид Бешир•Дрэгер Мохамед•Бронн Дилан•Ифа Билель•Хаддади Уссама 46' (Малул Али ( 46') •Слимане Анис 46' (Слити Наим ( 46') •Скири Эйе 84' (Рафья Хамза ( 84') •Ледуни Аисса • 47'Хазри Вахби•Жазири Сейфеддин 75' (Джейбали Иссам ( 75') •М'Сакни Юссеф
29 января. Стадион "Румде Аджиа".
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