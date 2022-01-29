Сборная Буркина-Фасо выбила Тунис из Кубка Африки

Второй четвертьфинальный матч Кубка Африки завершился неожиданно. Сборная Туниса не смогла создать больше моментов, чем команда Буркина-Фасо и покидает турнир. Всё решилось на 45-й минуте. Данго Уттара в контратаке разобрался с оппонентами и вколотил мяч в сетку ворот - 1:0.

Сборная Буркина-Фасо в следующем раунде сразится против Сенегала или Экваториальной Гвинеи.