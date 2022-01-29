Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Сборная Буркина-Фасо выбила Тунис из Кубка Африки

29 Января 2022 • 23:53 Комментировать
Буркина-Фасо
1:0
Тунис
окончен

Второй четвертьфинальный матч Кубка Африки завершился неожиданно. Сборная Туниса не смогла создать больше моментов, чем команда Буркина-Фасо и покидает турнир. Всё решилось на 45-й минуте. Данго Уттара в контратаке разобрался с оппонентами и вколотил мяч в сетку ворот - 1:0.

Сборная Буркина-Фасо в следующем раунде сразится против Сенегала или Экваториальной Гвинеи.

Протокол игры  
Буркина-Фасо 1:0Тунис
(1:0) Уттара Данго45'   
Коффи Херве   44'Каборе ИссаУатарра СумаилаТапсоба Эдмон   67'Яго СтивГира АдамаТуре ИбрахимСангаре ГуставоБаяла Сириль   80'Уттара Данго   82'Уаттара Джибриль  71' (Конате Мохамед II (  71')
Запасные: Уэдраого ФаридСавадого АбубакарБанде ХассанеМало ПатрикСаного ЗакарияНикиема ГерманSadou SanboreТапсоба АбдулУэдраого ИсмаилаТраоре УулаТраоре Бертран
Бен-Саид БеширДрэгер МохамедБронн ДиланИфа БилельХаддади Уссама  46' (Малул Али (  46') Слимане Анис  46' (Слити Наим (  46') Скири Эйе  84' (Рафья Хамза (  84') Ледуни Аисса   47'Хазри ВахбиЖазири Сейфеддин  75' (Джейбали Иссам (  75') М'Сакни Юссеф
Запасные: Ali EjjemelМежбри ХаннибалДамен АйменМатлути Хамза1Шалали ГиланБен Ромдхан АлиРекик ОмарХауи Саиф-Эдин
29 января. Стадион "Румде Аджиа".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Туниса сборная Буркина-Фасо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Гамбия 0:2 Камерун 9.00 3.35 1.55
окончен Буркина-Фасо 1:0 Тунис 3.55 2.65 2.50
30.01  18:00 Египет ... Марокко 3.40 2.70 2.60
30.01  22:00 Сенегал ... Экваториальная Гвинея 1.60 3.40 7.40
Все матчи
Новости
29 Января
23:53 · Кубок Африки
Сборная Буркина-Фасо выбила Тунис из Кубка Африки
21:52 · Кубок Африки
Нападающие Камеруна близки к повторению исторического рекорда 1974 года на Кубке африканских наций
20:52 · Кубок Африки
Камерун - первый полуфиналист Кубка африканских наций
17:47 · Кубок Африки
«Лучший турнир мира»: Организаторы КАН не оплатили аренду оборудования, представитель компании унёс всю технику из зала во время пресс-конференции
12:46 · Кубок Африки
Мане избежал травмы и готов сыграть в четвертьфинале Кубка Африки
27 Января
01:15 · Кубок Африки
Сборная Ганы осталась без главного тренера после провала на Кубке африканских наций
00:55 · Кубок Африки
Сборная Мали по пенальти проиграла команде Экваториальной Гвинеи
26 Января
23:07 · Кубок Африки
В последний раз Египет проигрывал по пенальти в Кубке африканских наций в 1984 году
21:39 · Кубок Африки
Кесси травмировался в матче с Египтом
08:46 · Франция. Лига 1
Мбаппе назвал лучшего правого защитника в мировом футболе
04:54 · Кубок Африки
Мане обратился к болельщикам из госпиталя
01:12 · Кубок Африки
Мане угодил в больницу
00:01 · Кубок Африки
Сборная Марокко одержала волевую победу над Малави
25 Января
20:55 · Кубок Африки
Сборная Сенегала в большинстве обыграла соперников из Кабо-Верде
20:46 · Кубок Африки
Кубок африканских наций бьёт рекорды по количеству удалений
Все новости
Рекомендуем