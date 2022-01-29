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Кубок африканских наций

Нападающие Камеруна близки к повторению исторического рекорда 1974 года на Кубке африканских наций

29 Января 2022 • 21:52 Комментировать
Гамбия
0:2
Камерун
окончен

Сборная Камеруна пробилась в полуфинал Кубка африканских наций, переиграв национальную команду Гамбии. Оба мяча «львов» в этом матче провел Карл Токо Экамби, у которого теперь пять мячей в рамках турнира. Вместе с показателями Винсента Абубакара, который забил шесть голов, это составляет в сумме одиннадцать голов.

В истории Кубка Африки была лишь одна пара нападающих, которая за один турнир в сумме забила больше - и было это почти полвека назад. Тогда на своем историческом пике находилась сборная Заира (ныне - ДР Конго), в 1974 году она единственный раз в своей истории пробилась на чемпионат мира, проходивший в Германии, а в Кубке африканских наций добилась уверенной победы - также единственный раз в своей истории.

Заирские нападающие Муламба Ндайе и Майанга Маку тогда забили двенадцать голов на двоих - но у камерунцев есть отличная возможность побить этот рекорд.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна
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окончен Гамбия 0:2 Камерун 9.00 3.35 1.55
Идет 11 минута Буркина-Фасо 0:0 Тунис 4.00 2.95 2.22
30.01  18:00 Египет ... Марокко 3.30 2.75 2.65
30.01  22:00 Сенегал ... Экваториальная Гвинея 1.49 3.70 10.00
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