Нападающие Камеруна близки к повторению исторического рекорда 1974 года на Кубке африканских наций

Сборная Камеруна пробилась в полуфинал Кубка африканских наций, переиграв национальную команду Гамбии. Оба мяча «львов» в этом матче провел Карл Токо Экамби, у которого теперь пять мячей в рамках турнира. Вместе с показателями Винсента Абубакара, который забил шесть голов, это составляет в сумме одиннадцать голов.

В истории Кубка Африки была лишь одна пара нападающих, которая за один турнир в сумме забила больше - и было это почти полвека назад. Тогда на своем историческом пике находилась сборная Заира (ныне - ДР Конго), в 1974 году она единственный раз в своей истории пробилась на чемпионат мира, проходивший в Германии, а в Кубке африканских наций добилась уверенной победы - также единственный раз в своей истории.

Заирские нападающие Муламба Ндайе и Майанга Маку тогда забили двенадцать голов на двоих - но у камерунцев есть отличная возможность побить этот рекорд.