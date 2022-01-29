Камерун - первый полуфиналист Кубка африканских наций

На Кубке Африки сыгран первый четвертьфинальный матч. Сборная Гамбии провалила противостояние с Камеруном, не сумев ни разу пробить в сторону ворот соперника. В начале второго тайма Карл Токо Экамби здорово сыграл головой в центре штрафной площади и открыл счет. Он же замкнул прострел по итогам быстрой атаки спустя 7 минут после первого голевого удара - 2:0.
В полуфинале Камерун сыграет против Египта или Марокко.
Протокол игры
|50'Экамби Карл Токо (0:1)
|57'Экамби Карл Токо (0:2)
Гайе Бабукарр • 40'Сонко-Сундберг Ноа 21' 85' (Сисей Ассан ( 85') •Гомес Джеймс•Колли Омар•Жанье Па-Моду 33' 56' (Колли Эбрима ( 56') •Янко Саиди 56' (Дарбо Эбрима ( 56') •Бобб Юсуфа•Марре Сулейман 83' (Джобе Бубакарр ( 83') •Турей Ибу•Бадамоси Мохамед 56' (Бэрроу Моду ( 56') •Барроу Муса
Онана Андре•Кастеллетто Жан-Шарль•Нгадеу Майкл • 48'Толо Нуху•Фаи Коллинс 84' (Мбезо Оливье ( 84') •Хонгла Мартин 81' (Малонг Кунде ( 81') •Замбо-Ангисса Андре-Франк•Гуэ Самюэль•Нгамале Муми•Экамби Карл Токо 81' (Нжи Клинтон Муа ( 81') •Абубакар Венсан
29 января. Стадион "Япома".
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