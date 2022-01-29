Камерун - первый полуфиналист Кубка африканских наций

На Кубке Африки сыгран первый четвертьфинальный матч. Сборная Гамбии провалила противостояние с Камеруном, не сумев ни разу пробить в сторону ворот соперника. В начале второго тайма Карл Токо Экамби здорово сыграл головой в центре штрафной площади и открыл счет. Он же замкнул прострел по итогам быстрой атаки спустя 7 минут после первого голевого удара - 2:0.

В полуфинале Камерун сыграет против Египта или Марокко.