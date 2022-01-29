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Кубок африканских наций

Камерун - первый полуфиналист Кубка африканских наций

29 Января 2022 • 20:52 Комментировать
Гамбия
0:2
Камерун
окончен

На Кубке Африки сыгран первый четвертьфинальный матч. Сборная Гамбии провалила противостояние с Камеруном, не сумев ни разу пробить в сторону ворот соперника. В начале второго тайма Карл Токо Экамби здорово сыграл головой в центре штрафной площади и открыл счет. Он же замкнул прострел по итогам быстрой атаки спустя 7 минут после первого голевого удара - 2:0.

В полуфинале Камерун сыграет против Египта или Марокко.

Протокол игры  
Гамбия 0:2Камерун
  50'Экамби Карл Токо (0:1)
  57'Экамби Карл Токо (0:2)
Гайе Бабукарр   40'Сонко-Сундберг Ноа   21'  85' (Сисей Ассан (  85') Гомес ДжеймсКолли ОмарЖанье Па-Моду   33'  56' (Колли Эбрима (  56') Янко Саиди  56' (Дарбо Эбрима (  56') Бобб ЮсуфаМарре Сулейман  83' (Джобе Бубакарр (  83') Турей ИбуБадамоси Мохамед  56' (Бэрроу Моду (  56') Барроу Муса
Запасные: Жобе МодуДарбо ДембоМбай МохаммедАдамс ЭбуСанне БубакаррНгум ДаудаСохна Эбрима
Онана АндреКастеллетто Жан-ШарльНгадеу Майкл   48'Толо НухуФаи Коллинс  84' (Мбезо Оливье (  84') Хонгла Мартин  81' (Малонг Кунде (  81') Замбо-Ангисса Андре-ФранкГуэ СамюэльНгамале МумиЭкамби Карл Токо  81' (Нжи Клинтон Муа (  81') Абубакар Венсан
Запасные: Силики ДжеймсНеу ИванЧупо-Мотинг ЭрикЭпасси ДэвисОнгене ЖеромОйонго АмбруазГанаго ИгнатиусБассогог КристианЭфала Жан
29 января. Стадион "Япома".

 

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окончен Гамбия 0:2 Камерун 9.00 3.35 1.55
29.01  22:00 Буркина-Фасо ... Тунис 4.00 2.95 2.22
30.01  18:00 Египет ... Марокко 3.30 2.75 2.65
30.01  22:00 Сенегал ... Экваториальная Гвинея 1.49 3.70 10.00
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