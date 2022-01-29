«Лучший турнир мира»: Организаторы КАН не оплатили аренду оборудования, представитель компании унёс всю технику из зала во время пресс-конференции

Кубок африканских наций не перестает удивлять – после небольшого затишья, очередной конфуз случился уже на стадии плей-офф турнира. Перед началом пресс-конференции накануне поединка между сборными Буркина-Фасо и Туниса неизвестный человек молча зашел в зал и забрал все необходимое техническое оборудование.

Позже выяснилось, что это был представитель компании, которая сдает в аренду аппаратуру. Оказалось, организаторы просто не внесли плату за услуги, поэтому фирма решила пойти на радикальные меры, забрав микрофоны, петлички и другие устройства.

Что касается самого матча, то судьба путевки в полуфинал будет решаться сегодня вечером, 29 января. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени, а на сайте Liveresult.ru будет проходить текстовая онлайн-трансляция.