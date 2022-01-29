Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

«Лучший турнир мира»: Организаторы КАН не оплатили аренду оборудования, представитель компании унёс всю технику из зала во время пресс-конференции

29 Января 2022 • 17:47 Комментировать
Буркина-Фасо
...
Тунис
3.60 2.65 2.50
Через 2 ч. 59 мин.

Кубок африканских наций не перестает удивлять – после небольшого затишья, очередной конфуз случился уже на стадии плей-офф турнира. Перед началом пресс-конференции накануне поединка между сборными Буркина-Фасо и Туниса неизвестный человек молча зашел в зал и забрал все необходимое техническое оборудование.

Позже выяснилось, что это был представитель компании, которая сдает в аренду аппаратуру. Оказалось, организаторы просто не внесли плату за услуги, поэтому фирма решила пойти на радикальные меры, забрав микрофоны, петлички и другие устройства.

Что касается самого матча, то судьба путевки в полуфинал будет решаться сегодня вечером, 29 января. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени, а на сайте Liveresult.ru будет проходить текстовая онлайн-трансляция.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубок Африки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БУРКИНА-ФАСО ТУНИС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
29.01  19:00 Гамбия ... Камерун 7.40 3.80 1.56
29.01  22:00 Буркина-Фасо ... Тунис 4.00 2.95 2.22
30.01  18:00 Египет ... Марокко 3.30 2.75 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Января
17:47 · Кубок Африки
«Лучший турнир мира»: Организаторы КАН не оплатили аренду оборудования, представитель компании унёс всю технику из зала во время пресс-конференции
12:46 · Кубок Африки
Мане избежал травмы и готов сыграть в четвертьфинале Кубка Африки
27 Января
01:15 · Кубок Африки
Сборная Ганы осталась без главного тренера после провала на Кубке африканских наций
00:55 · Кубок Африки
Сборная Мали по пенальти проиграла команде Экваториальной Гвинеи
26 Января
23:07 · Кубок Африки
В последний раз Египет проигрывал по пенальти в Кубке африканских наций в 1984 году
21:39 · Кубок Африки
Кесси травмировался в матче с Египтом
08:46 · Франция. Лига 1
Мбаппе назвал лучшего правого защитника в мировом футболе
04:54 · Кубок Африки
Мане обратился к болельщикам из госпиталя
01:12 · Кубок Африки
Мане угодил в больницу
00:01 · Кубок Африки
Сборная Марокко одержала волевую победу над Малави
25 Января
20:55 · Кубок Африки
Сборная Сенегала в большинстве обыграла соперников из Кабо-Верде
20:46 · Кубок Африки
Кубок африканских наций бьёт рекорды по количеству удалений
20:37 · Кубок Африки
Мане не смог доиграть матч против Кабо-Верде – у игрока подозрение на сотрясение
16:50 · Кубок Африки
​Глава КАФ назвал причину смертельной давки перед матчем Кубка Африки
16:43 · Кубок Африки
​Стадион, на котором произошла смертельная давка, не примет четвертьфинал Кубка Африки
Все новости
Рекомендуем