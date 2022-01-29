Мане избежал травмы и готов сыграть в четвертьфинале Кубка Африки

Сенегальская сборная получила хорошие новости по состоянию своего лидера Садио Мане. Как стало известно пресс-службе команды, нападающий избежал серьезной травмы и сможет принять участие в четвертьфинальном поединке Кубка Африки.

Садио получил повреждение во время матча 1/8 финала континентального турнира против Кабо-Верде (2:0). Он столкнулся с голкипером соперников, после чего оказался в больнице. Врачи не нашли у звездного игрока серьезных повреждений и разрешили ему вернуться на поле.

Матч 1/4 финала между сборными Сенегала и Экваториальной Гвинеи запланирован на воскресенье, 30 января.