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Кубок африканских наций

Сборная Мали по пенальти проиграла команде Экваториальной Гвинеи

27 Января 2022 • 00:55 Комментировать
Мали
0:0
Экваториальная Гвинея
окончен после пенальти

В последнем матче 1/8 финала Кубка Африки играли сборные Мали и Экваториальной Гвинеи. Цена ошибки на этом турнире очень высока, и команды решили не рисковать, нанеся суммарно только три удара в створ ворот. Номинальные хозяева были чуть активнее, но по итогам 120 минут на табло горели нули.

В серии пенальти были сильнее футболисты из Экваториальной Гвинеи - 6:5. В 1/4 финала они сыграют против Сенегала.

Протокол игры  
Мали

0:0

(пен. 5:6)

Экваториальная Гвинея
Мункоро ИбрахимТраоре АмариСако ФалаеКуяте КикиАйдара МассадиоАйдара Амаду  108' (Дьенг Алиу (  108') Камара Мохамед VIIБиссума Ив  70' (Дженепо Мусса (  70') Траоре Адама VII  70' (Траоре Адама II (  70') Коне Ибраима  84' (Туре Эль Билал (  84') Думбия Мусса   78'
Запасные: Диавара ИсмаэльКулибали КалифаСиссако МуссаДиарра ДжигиСамассеку ДиадиТраоре ШарльКулибали ЛассанаСинайоко Лассин
Овоно ХесусАкапо КарлосОроско ЭстебанКоко СаульНчамаа БазилиоЭду Ибан   23'Ганет Пабло   43'Мачин Хосе  82' (Белима Рубен (  82') Миранда Хосете   32'  63' (Нсуэ Эмилио (  63') Бикоро Федерико   74'  82' (Энеме Сантьяго (  82') Ханза Дориан  63' (Байла Янник (  63')
Запасные: Мба МарианоМесегер ЛуисОба ПедроНсуе Луис ЭнрикеСиафа ОскарНгомо МигельНлаво ЛуисБальбао Алекс
26 января. Стадион "Лимбе".

 

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Сборная Мали Сборная Экваториальной Гвинеи
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окончен после пенальти Кот-д'Ивуар 0:0 Египет 2.35 2.85 4.00
окончен после пенальти Мали 0:0 Экваториальная Гвинея 1.72 3.15 6.60
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