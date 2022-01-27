Сборная Мали по пенальти проиграла команде Экваториальной Гвинеи

В последнем матче 1/8 финала Кубка Африки играли сборные Мали и Экваториальной Гвинеи. Цена ошибки на этом турнире очень высока, и команды решили не рисковать, нанеся суммарно только три удара в створ ворот. Номинальные хозяева были чуть активнее, но по итогам 120 минут на табло горели нули.
В серии пенальти были сильнее футболисты из Экваториальной Гвинеи - 6:5. В 1/4 финала они сыграют против Сенегала.
Протокол игры
|Мали
0:0
(пен. 5:6)
|Экваториальная Гвинея
Мункоро Ибрахим•Траоре Амари•Сако Фалае•Куяте Кики•Айдара Массадио•Айдара Амаду 108' (Дьенг Алиу ( 108') •Камара Мохамед VII•Биссума Ив 70' (Дженепо Мусса ( 70') •Траоре Адама VII 70' (Траоре Адама II ( 70') •Коне Ибраима 84' (Туре Эль Билал ( 84') •Думбия Мусса 78'
Овоно Хесус•Акапо Карлос•Ороско Эстебан•Коко Сауль•Нчамаа Базилио•Эду Ибан • 23'Ганет Пабло • 43'Мачин Хосе 82' (Белима Рубен ( 82') •Миранда Хосете 32' 63' (Нсуэ Эмилио ( 63') •Бикоро Федерико 74' 82' (Энеме Сантьяго ( 82') •Ханза Дориан 63' (Байла Янник ( 63')
26 января. Стадион "Лимбе".
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