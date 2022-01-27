Сборная Мали по пенальти проиграла команде Экваториальной Гвинеи

В последнем матче 1/8 финала Кубка Африки играли сборные Мали и Экваториальной Гвинеи. Цена ошибки на этом турнире очень высока, и команды решили не рисковать, нанеся суммарно только три удара в створ ворот. Номинальные хозяева были чуть активнее, но по итогам 120 минут на табло горели нули.

В серии пенальти были сильнее футболисты из Экваториальной Гвинеи - 6:5. В 1/4 финала они сыграют против Сенегала.