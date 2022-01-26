Сборная Марокко одержала волевую победу над Малави

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Марокко ожидаемо обыграла соперников из Малави, вот только победа не получилась простой. Аутсайдер этого поединка открыл счет на седьмой минуте, но был впереди почти тайм. Юссеф Эн-Несири отыгрался на 45-й минуте, а Ашраф Хакими вырвал победу в середине второй части поединка - 2:1.
В следующем раунде Марокко сыграет против Сенегала.
Протокол игры
|7'Мханго Хеллингс (0:1)
|(1:1) Эн-Несири Юссеф45'
|(2:1) Хакими Ашраф70'
Буну Яссин•Хакими Ашраф•Агер Наиф•Саисс Ромен•Масина Адам•Луза Имран 80' (Баркок Аймен ( 80') •Амалла Селим•Амрабат Софьян•Буфаль Софьян 81' (Мунир Эль-Хаддади ( 81') •Эн-Несири Юссеф 88' (Абухлал Закария ( 88') •Эль-Кааби Аюб 53' (Ммаэ Райан ( 53')
Тому Чарльз•Сануди Стэнли 60' 79' (Дейви Стэйн ( 79') •Чазия Лоуренс•Чембези Денис•Чирва Гомезгани•Мхоне Мисайам 45' (Фири Джеральд ( 45') •Банда Джон•Идана Чимвемве 80' (Нгаланде Робин ( 80') •Мадинга Франсиско 33' 78' (Фодях Марк ( 78') •Муяба Худа 46' (Мбулу Ричард ( 46') •Мханго Хеллингс 69'
25 января. Стадион "Ахмаду Ахидьо".
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