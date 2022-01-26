Сборная Марокко одержала волевую победу над Малави

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Марокко ожидаемо обыграла соперников из Малави, вот только победа не получилась простой. Аутсайдер этого поединка открыл счет на седьмой минуте, но был впереди почти тайм. Юссеф Эн-Несири отыгрался на 45-й минуте, а Ашраф Хакими вырвал победу в середине второй части поединка - 2:1.

В следующем раунде Марокко сыграет против Сенегала.