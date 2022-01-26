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Кубок африканских наций

Сборная Марокко одержала волевую победу над Малави

26 Января 2022 • 00:01 Комментировать
Марокко
2:1
Малави
окончен

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Марокко ожидаемо обыграла соперников из Малави, вот только победа не получилась простой. Аутсайдер этого поединка открыл счет на седьмой минуте, но был впереди почти тайм. Юссеф Эн-Несири отыгрался на 45-й минуте, а Ашраф Хакими вырвал победу в середине второй части поединка - 2:1.

В следующем раунде Марокко сыграет против Сенегала.

Протокол игры  
Марокко 2:1Малави
  7'Мханго Хеллингс (0:1)
(1:1) Эн-Несири Юссеф45'   
(2:1) Хакими Ашраф70'   
Буну ЯссинХакими АшрафАгер НаифСаисс РоменМасина АдамЛуза Имран  80' (Баркок Аймен (  80') Амалла СелимАмрабат СофьянБуфаль Софьян  81' (Мунир Эль-Хаддади (  81') Эн-Несири Юссеф  88' (Абухлал Закария (  88') Эль-Кааби Аюб  53' (Ммаэ Райан (  53')
Запасные: Мунир МохандШакла СофьянЧиби МохамедШайр ИлиасУнаи АззединМмаэ СамиТаньяути АхмедТиссудали Тарик
Тому ЧарльзСануди Стэнли   60'  79' (Дейви Стэйн (  79') Чазия ЛоуренсЧембези ДенисЧирва ГомезганиМхоне Мисайам  45' (Фири Джеральд (  45') Банда ДжонИдана Чимвемве  80' (Нгаланде Робин (  80') Мадинга Франсиско   33'  78' (Фодях Марк (  78') Муяба Худа  46' (Мбулу Ричард (  46') Мханго Хеллингс   69'
Запасные: Честер ЯмиканиНдхлову ПолБанда ПетерПетро ЧарльзЧолопи ПитерКахобве ЭрнестЧикоти Чирва
25 января. Стадион "Ахмаду Ахидьо".

 

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окончен Сенегал 2:0 Кабо-Верде 1.60 3.35 7.80
окончен Марокко 2:1 Малави 1.32 4.50 13.50
26.01  19:00 Кот-д'Ивуар ... Египет 2.25 2.85 3.90
26.01  22:00 Мали ... Экваториальная Гвинея 1.52 3.90 7.80
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