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Кубок африканских наций

​Глава КАФ назвал причину смертельной давки перед матчем Кубка Африки

25 Января 2022 • 16:50 Комментировать

На Кубке африканских наций случилась трагедия – восемь человек погибли в давке, пытаясь попасть на матч между сборными Камеруна и Коморских островов. Комментарий по поводу случившегося дал президент Африканской конфедерации футбола (КАФ) Патрис Мотсепе.

По словам Мотсепе, расследование инцидента сводится к тому, по какой причине были закрыты ворота на входе стадиона.

«Если бы ворота были открыты, люди бы прошли. Но ворота были закрыты по необъяснимым причинам. Если бы ворота были открыты, как предполагалось, мы бы не потеряли эти восемь жизней…» - сказал Мотсепе, чьи слова приводит в «Твиттере» журналист Роб Харрис.

Глава КАФ призвал принять все необходимые меры, чтобы ситуация никогда не повторилась.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок Африки Патрис Мотсепе
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