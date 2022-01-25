​Стадион, на котором произошла смертельная давка, не примет четвертьфинал Кубка Африки

Понедельничный матч 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Коморских островов вместо праздника футбола стал трагедией. В смертельной давке при входе на арену погибло восемь болельщиков. Десятки человек получили травмы, в том числе серьёзные.

«Олембе Стэдиум», где проходила игра, теперь не примет воскресный четвертьфинал Кубка Африки. Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщил журналист Роб Харрис, ссылаясь на слова президента Африканской конфедерации футбола Патриса Мотсепе. Указанный матч, участники которого ещё не определены, пройдёт на другой арене города Яунде – на «Ахмаду Ахиджо».

Стоит сказать, что «Олембе Стэдиум» также должен принять один из полуфиналов и финал Кубка африканских наций.