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Кубок африканских наций

​Давка на Кубке Африки унесла жизни восьми фанатов

25 Января 2022 • 10:01 Комментировать

Появились обновлённые данные по поводу трагедии, произошедшей перед игрой Кубка Африки между Камеруном и Коморскими островами. В результате давки погибло восемь болельщиков. Об этом говорится в отчёте министерства здравоохранения Камеруна, где проходит континентальный футбольный форум.

Десятки фанатов в результате давки получили травмы. Некоторые из них в настоящий момент находятся в тяжёлом состоянии.

Напомним, что сборная Камеруна выиграла со счётом 2:1 и пробилась в четвертьфинал Кубка африканских наций. Там камерунцев ждёт противостояние с национальной командой Гамбии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Кубок Африки
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