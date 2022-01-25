​Давка на Кубке Африки унесла жизни восьми фанатов

Появились обновлённые данные по поводу трагедии, произошедшей перед игрой Кубка Африки между Камеруном и Коморскими островами. В результате давки погибло восемь болельщиков. Об этом говорится в отчёте министерства здравоохранения Камеруна, где проходит континентальный футбольный форум.

Десятки фанатов в результате давки получили травмы. Некоторые из них в настоящий момент находятся в тяжёлом состоянии.

Напомним, что сборная Камеруна выиграла со счётом 2:1 и пробилась в четвертьфинал Кубка африканских наций. Там камерунцев ждёт противостояние с национальной командой Гамбии.