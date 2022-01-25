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Кубок африканских наций

​Тренер Малави пожаловался на условия на Кубке Африки: «С нами обращаются как с людьми второго сорта»

25 Января 2022 • 08:22 Комментировать
Марокко
...
Малави
1.30 4.60 13.00
Через 12 ч. 35 мин.

Главный тренер сборной Малави Марио Мариника раскритиковал организацию Кубка африканских наций.

«Мы бы не увидели, как Садио Мане из сборной Сенегала стирает свои трусы и вешает их сушиться на куст. К разным командам относятся по-разному. У Гамбии такая же проблема», - сказал Мариника ESPN.

«Почему это происходит только с небольшими командами – с Коморами, Гамбией, нами?» - вопрошает тренер.

По словам Марио, футболистам приходится самим стирать, плюс в отеле нет некоторых даже элементарных вещей.

«Мы не могли выпить кофе с молоком. Нам сказали, что молоко будет только завтра. С нами обращаются как с людьми второго сорта», - сказал Мариника.

Стоит отметить, что некоторые игроки сборной Малави получили пищевое отравление из-за некачественных продуктов, которые им предоставляли.

Во вторник, 25 января, сборная Малави в 1/8 финала Кубка африканских наций сыграет против Марокко.

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Евро-Футбол.Ру,
сборная Малави Марио Мариника
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