​Тренер Малави пожаловался на условия на Кубке Африки: «С нами обращаются как с людьми второго сорта»

Главный тренер сборной Малави Марио Мариника раскритиковал организацию Кубка африканских наций.

«Мы бы не увидели, как Садио Мане из сборной Сенегала стирает свои трусы и вешает их сушиться на куст. К разным командам относятся по-разному. У Гамбии такая же проблема», - сказал Мариника ESPN.

«Почему это происходит только с небольшими командами – с Коморами, Гамбией, нами?» - вопрошает тренер.

По словам Марио, футболистам приходится самим стирать, плюс в отеле нет некоторых даже элементарных вещей.

«Мы не могли выпить кофе с молоком. Нам сказали, что молоко будет только завтра. С нами обращаются как с людьми второго сорта», - сказал Мариника.

Стоит отметить, что некоторые игроки сборной Малави получили пищевое отравление из-за некачественных продуктов, которые им предоставляли.

Во вторник, 25 января, сборная Малави в 1/8 финала Кубка африканских наций сыграет против Марокко.