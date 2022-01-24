Гамбия неожиданно выбила Гвинею

На Кубке Африки сыгран очередной матч 1/8 финала. Как и большая часть поединков групповой стадии, противостояние Гвинеи и Гамбии не стало голевой феерией. Несмотря на то, что номинальные хозяева были острее и ярче, победил их соперник. Ключевой стала атака на 71-й минуте. Муса Барроу в касание прошел защитника и переиграл голкипера в ближнем бою.
Соперником Гамбии будет Камерун или Коморские острова.
Протокол игры
|71'Барроу Муса (0:1)
Кейта Али II•Соу Саиду•Али Мохамед•Конте Ибраима 81' • 90'Диавара Амаду•Сиссе Ибраима•Камара Агибу 76' (Силла Морлей ( 76') •Мориба Илайкс•Конате Па 83' (Каба Сори ( 83') •Байо Мохамед 83' (Гилавоги Морган ( 83') •Канте Хосе
Гайе Бабукарр•Нгум Дауда•Гомес Джеймс•Колли Омар•Жанье Па-Моду•Бобб Юсуфа 27' 90' (Мбай Мохаммед ( 90') •Марре Сулейман•Дарбо Эбрима 72' (Нжие Юсуфа ( 72' 74' ) • 87'Барроу Муса•Джаллоу Абли 63' (Колли Эбрима ( 63') •Бэрроу Моду 72' (Сисей Ассан ( 72')
24 января. Стадион "Куэконг".
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