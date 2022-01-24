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Кубок африканских наций

Гамбия неожиданно выбила Гвинею

24 Января 2022 • 21:03 Комментировать
Гвинея
0:1
Гамбия
окончен

На Кубке Африки сыгран очередной матч 1/8 финала. Как и большая часть поединков групповой стадии, противостояние Гвинеи и Гамбии не стало голевой феерией. Несмотря на то, что номинальные хозяева были острее и ярче, победил их соперник. Ключевой стала атака на 71-й минуте. Муса Барроу в касание прошел защитника и переиграл голкипера в ближнем бою.

Соперником Гамбии будет Камерун или Коморские острова.

Протокол игры  
Гвинея 0:1Гамбия
  71'Барроу Муса (0:1)
Кейта Али IIСоу СаидуАли МохамедКонте Ибраима   81'   90'Диавара АмадуСиссе ИбраимаКамара Агибу  76' (Силла Морлей (  76') Мориба ИлайксКонате Па  83' (Каба Сори (  83') Байо Мохамед  83' (Гилавоги Морган (  83') Канте Хосе
Запасные: Камара МуссаКоне ИбрагимКонте Ибраима IIДиалло МамадуСиби Гауссу ЮссуфКамара ФодеДюрестам МикаэльКонате МориКане Мамаду
Гайе БабукаррНгум ДаудаГомес ДжеймсКолли ОмарЖанье Па-МодуБобб Юсуфа   27'  90' (Мбай Мохаммед (  90') Марре СулейманДарбо Эбрима  72' (Нжие Юсуфа (  72'   74'   87') Барроу МусаДжаллоу Абли  63' (Колли Эбрима (  63') Бэрроу Моду  72' (Сисей Ассан (  72')
Запасные: Бадамоси МохамедЖобе МодуДарбо ДембоДжобе БубакаррТурей ИбуЯнко СаидиДжаллоу ЛаминСохна Эбрима
24 января. Стадион "Куэконг".

 

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окончен Гвинея 0:1 Гамбия 2.45 2.80 3.50
Идет 23 минута Камерун 0:0 Коморские острова 1.28 5.20 15.00
25.01  19:00 Сенегал ... Кабо-Верде 1.65 3.25 7.30
25.01  22:00 Марокко ... Малави 1.37 4.40 12.00
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