Гамбия неожиданно выбила Гвинею

На Кубке Африки сыгран очередной матч 1/8 финала. Как и большая часть поединков групповой стадии, противостояние Гвинеи и Гамбии не стало голевой феерией. Несмотря на то, что номинальные хозяева были острее и ярче, победил их соперник. Ключевой стала атака на 71-й минуте. Муса Барроу в касание прошел защитника и переиграл голкипера в ближнем бою.

Соперником Гамбии будет Камерун или Коморские острова.