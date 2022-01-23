Сборная Туниса выбила Нигерию из Кубка Африки

Турнирная сетка свела сборные Нигерии и Туниса уже на стадии 1/8 финала, и один из претендентов был вынужден отправиться домой. Поединок получился весьма упорным и шел «до гола». Решающим стал удар на 47-й минуте из-за пределов штрафной в исполнении Юссефа М’Сакни, эта попытка позволила команде Туниса пройти дальше. Нигерийцы остались вдесятером после удаления Алекса Айуоби, который провел на поле всего пять минут, и не смогли отыграться.