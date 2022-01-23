Сборная Туниса выбила Нигерию из Кубка Африки

Турнирная сетка свела сборные Нигерии и Туниса уже на стадии 1/8 финала, и один из претендентов был вынужден отправиться домой. Поединок получился весьма упорным и шел «до гола». Решающим стал удар на 47-й минуте из-за пределов штрафной в исполнении Юссефа М’Сакни, эта попытка позволила команде Туниса пройти дальше. Нигерийцы остались вдесятером после удаления Алекса Айуоби, который провел на поле всего пять минут, и не смогли отыграться.
Протокол игры
|47'М'Сакни Юссеф (0:1)
Окойе Мадука•Эйна Ола•Трост-Эконг Виллиам•Омеруо Кеннет•Занузи Зайду•Ндиди Уилфред•Арибо Джо 90' (Муса Ахмед ( 90') •Чуквезе Саму 75' (Умар Садик ( 75') •Ихеаначо Келечи 20' 59' (Айуоби Алекс ( 59' ) • 64'Саймон Мозес•Авонийи Тайво 60' (Олайинка Питер ( 60')
Бен-Саид Бешир•Дрэгер Мохамед•Ифа Билель•Тальби Монтассар•Хаддади Уссама•Слимане Анис•Скири Эйе • 55'Ледуни Аисса • 53'Рафья Хамза 69' (Слити Наим ( 69') •Жазири Сейфеддин 86' (Джейбали Иссам ( 86') •М'Сакни Юссеф 86' (Хазри Вахби ( 86')
23 января. Стадион "Румде Аджиа".
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