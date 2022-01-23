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Кубок африканских наций

Сборная Туниса выбила Нигерию из Кубка Африки

23 Января 2022 • 23:51 Комментировать
Нигерия
0:1
Тунис
окончен

Турнирная сетка свела сборные Нигерии и Туниса уже на стадии 1/8 финала, и один из претендентов был вынужден отправиться домой. Поединок получился весьма упорным и шел «до гола». Решающим стал удар на 47-й минуте из-за пределов штрафной в исполнении Юссефа М’Сакни, эта попытка позволила команде Туниса пройти дальше. Нигерийцы остались вдесятером после удаления Алекса Айуоби, который провел на поле всего пять минут, и не смогли отыграться.

Протокол игры  
Нигерия 0:1Тунис
  47'М'Сакни Юссеф (0:1)
Окойе МадукаЭйна ОлаТрост-Эконг ВиллиамОмеруо КеннетЗанузи ЗайдуНдиди УилфредАрибо Джо  90' (Муса Ахмед (  90') Чуквезе Саму  75' (Умар Садик (  75') Ихеаначо Келечи   20'  59' (Айуоби Алекс (  59'   64') Саймон МозесАвонийи Тайво  60' (Олайинка Питер (  60')
Запасные: Аджайи ОлувасемилогоНвакали КелечиАвазьем ЧидозьеОньекуру ГенриУзохо ФрэнсисОниика ФрэнкАкпей ДаниэльКоллинс Джамилу
Бен-Саид БеширДрэгер МохамедИфа БилельТальби МонтассарХаддади УссамаСлимане АнисСкири Эйе   55'Ледуни Аисса   53'Рафья Хамза  69' (Слити Наим (  69') Жазири Сейфеддин  86' (Джейбали Иссам (  86') М'Сакни Юссеф  86' (Хазри Вахби (  86')
Запасные: Ali EjjemelБронн ДиланМежбри ХаннибалРекик ОмарХауи Саиф-Эдин
23 января. Стадион "Румде Аджиа".

 

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окончен после пенальти Буркина-Фасо 1:1 Габон 2.50 2.85 3.30
окончен Нигерия 0:1 Тунис 1.70 3.45 5.80
24.01  19:00 Гвинея ... Гамбия 2.43 3.00 3.40
24.01  22:00 Камерун ... Коморские острова 1.28 5.20 15.00
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