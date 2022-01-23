«Горе-помощник»: Вингер Нигерии Айуоби удалился спустя 5 минут после выхода на замену в матче 1/8 финала против Туниса

Приближается первая громкая сенсация в плей-офф Кубка африканских наций – на гране вылета из турнира находится сборная Нигерии, один из фаворитов континентального первенства. По состоянию на 70-ю минуту «орлы» минимально уступают Тунису, оставшись в меньшинстве.

Свою команду подвел вингер «Эвертона» Алекс Айуоби – он вышел на замену на 59-й минуте, а уже спустя пять минут увидел перед собой прямую красную карточку. Примечательно, что на групповом этапе нигерийцы показали 100% результат, добыв три победы.

Проследить за тем, удастся ли Нигерии перевернуть ход поединка, можно с помощью текстовой онлайн-трансляции, которая проводится на сайте Liveresult.ru.