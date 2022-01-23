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Кубок африканских наций

Сборная Буркина-Фасо в драматичном матче вышла в 1/4 финала Кубка Африки

23 Января 2022 • 21:56 Комментировать
Буркина-Фасо
1:1
Габон
окончен после пенальти

На Кубке Африки определился первый участник 1/4 финала. Сборная Буркина-Фасо может сетовать на невезение или происки колдунов по итогам матча с Габоном. Бертран Траоре сначала не забил пенальти, но был точен с игры на 28-й минуте. Габонцы остались вдесятером на 67-й минуте, а перед финальным свистком забили с помощью автогола. В овертайме счет не изменился, и футболисты упражнялись в меткости с 11-метровой отметки.

Победа досталась Буркина-Фасо - 7:6.

Протокол игры  
Буркина-Фасо

1:1

(пен. 7:6)

Габон
(1:0) Траоре Бертран28'   
  90'Гира Адама (1:1)
Коффи ХервеКаборе Исса   70'Уатарра СумаилаТапсоба ЭдмонЯго СтивГира Адама   9'Туре Ибрахим   22'  114' (Уэдраого Исмаила (  114') Уттара Данго  90' (Тапсоба Абдул (  90'   102') Сангаре Густаво  82' (Конате Мохамед II (  82'   88') Банде Хассане  74' (Саного Закария (  74') Траоре Бертран  82' (Sadou Sanbore (  82'   90')
Запасные: Уэдраого ФаридНикиема ДраманСавадого АбубакарУаттара ДжибрильМало ПатрикБотье ЖанТраоре Уула
Амономе Жан-НоэльПалюн ЛлойдМанга Экеле   67'Обисса Сидне   16'   67'Ойоно Энтони  50' (Мейе Аксель (  50') Мукету-Муссунда Алекс  46' (Очанга Луи Амека (  46') Поко Андре   58'Обьянг Жоанн  85' (Нгакуту-Япенде Яннис (  85') Канга КакуБупендза Аарон   18'Аллевина Джим   7'  50' (Буанга Денис (  50'   68')
Запасные: Ндзенге ФахдНуби ЖуниорМ'Фа Мезуй Энтони   104'Майи УльрихСамбисса ДавидАссуму ЖуниорБитеге МэдвинУльрик Энеме Элла
23 января. Стадион "Лимбе".

 

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окончен после пенальти Буркина-Фасо 1:1 Габон 2.50 2.85 3.30
Идет 11 минута Нигерия 0:0 Тунис 2.07 3.20 4.10
24.01  19:00 Гвинея ... Гамбия 2.43 3.00 3.40
24.01  22:00 Камерун ... Коморские острова 1.28 5.20 15.00
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