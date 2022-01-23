Сборная Буркина-Фасо в драматичном матче вышла в 1/4 финала Кубка Африки

На Кубке Африки определился первый участник 1/4 финала. Сборная Буркина-Фасо может сетовать на невезение или происки колдунов по итогам матча с Габоном. Бертран Траоре сначала не забил пенальти, но был точен с игры на 28-й минуте. Габонцы остались вдесятером на 67-й минуте, а перед финальным свистком забили с помощью автогола. В овертайме счет не изменился, и футболисты упражнялись в меткости с 11-метровой отметки.
Победа досталась Буркина-Фасо - 7:6.
Протокол игры
|Буркина-Фасо
1:1
(пен. 7:6)
|Габон
|(1:0) Траоре Бертран28'
|90'Гира Адама (1:1)
Коффи Херве•Каборе Исса • 70'Уатарра Сумаила•Тапсоба Эдмон•Яго Стив•Гира Адама • 9'Туре Ибрахим 22' 114' (Уэдраого Исмаила ( 114') •Уттара Данго 90' (Тапсоба Абдул ( 90' ) • 102'Сангаре Густаво 82' (Конате Мохамед II ( 82' ) • 88'Банде Хассане 74' (Саного Закария ( 74') •Траоре Бертран 82' (Sadou Sanbore ( 82' ) 90'
Амономе Жан-Ноэль•Палюн Ллойд•Манга Экеле • 67'Обисса Сидне 16' • 67'Ойоно Энтони 50' (Мейе Аксель ( 50') •Мукету-Муссунда Алекс 46' (Очанга Луи Амека ( 46') •Поко Андре • 58'Обьянг Жоанн 85' (Нгакуту-Япенде Яннис ( 85') •Канга Каку•Бупендза Аарон • 18'Аллевина Джим 7' 50' (Буанга Денис ( 50' ) 68'
23 января. Стадион "Лимбе".
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