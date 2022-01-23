Сборная Буркина-Фасо в драматичном матче вышла в 1/4 финала Кубка Африки

На Кубке Африки определился первый участник 1/4 финала. Сборная Буркина-Фасо может сетовать на невезение или происки колдунов по итогам матча с Габоном. Бертран Траоре сначала не забил пенальти, но был точен с игры на 28-й минуте. Габонцы остались вдесятером на 67-й минуте, а перед финальным свистком забили с помощью автогола. В овертайме счет не изменился, и футболисты упражнялись в меткости с 11-метровой отметки.

Победа досталась Буркина-Фасо - 7:6.