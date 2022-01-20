Сборная Мали выиграла группу, Гамбия с Тунисом не забивали

Быстрые голы в начале каждого тайма позволили сборной Мали обыграть аутсайдера группы F Кубка Африки, команду Мавритании (2:0). На второй минуте отличился Масадио Айдара, а сразу после перерыва реализовал пенальти Ибраима Конте.
Если малийцы заняли первое место, то за вторую строчку бились Гамбия с Тунисом. Нулевая ничья, и номинальные хозяева стали вторыми, а их соперник вышел с третьего места.
Протокол игры
|Мали
|2:0
|Мавритания
|(1:0) Айдара Массадио2'
|(2:0) Коне Ибраима49'
Мункоро Ибрахим•Траоре Амари 64' (Сиссако Мусса ( 64') •Куяте Кики•Сако Фалае•Айдара Массадио•Биссума Ив 61' 63' (Камара Мохамед VII ( 63') •Айдара Амаду 82' (Дьенг Алиу ( 82') •Траоре Адама VII 74' (Синайоко Лассин ( 74') •Траоре Адама II•Думбия Мусса•Коне Ибраима 75' (Кулибали Калифа ( 75')
Диоп Бабакар III 81' (Ндиайе Мбакке ( 81') •Абу Демба Аруна 39' (Карамоко Сулейман ( 39') •Абейд Али • 48'Деллахи Яли•Абдеррахман Хуссен•Суэд Мохамед 62' (Ба Адама ( 62') •Фофана Гессума•Мухсин Бодда•Тиам Идрисса • 78'Ба Пап•Камара Умар 62' (Лекойере Беятт ( 62')
20 января. Стадион "Япома".
Протокол игры
Гайе Бабукарр•Янко Саиди 62' (Бадамоси Мохамед ( 62') •Сонко-Сундберг Ноа 61' (Турей Ибу ( 61') •Гомес Джеймс•Колли Омар•Жанье Па-Моду•Барроу Муса•Бобб Юсуфа•Мбай Мохаммед 46' (Адамс Эбу ( 46' ) • 49'Сохна Эбрима 46' (Джаллоу Абли ( 46') •Бэрроу Моду
Бен-Саид Бешир•Абди Али•Тальби Монтассар•Ифа Билель•Матлути Хамза1 45' 57' (М'Сакни Юссеф ( 57') •Скири Эйе•Ледуни Аисса•Слимане Анис•Хауи Саиф-Эдин 57' (Дрэгер Мохамед ( 57') •Жазири Сейфеддин•Рафья Хамза 68' (Межбри Ханнибал ( 68')
Запасные: Ali Ejjemel•Бен-Мустафа Фарук • 45'Хаддади Уссама•Рекик Омар
20 января. Стадион "Лимбе".
Бан пользователя