Сборная Мали выиграла группу, Гамбия с Тунисом не забивали

Быстрые голы в начале каждого тайма позволили сборной Мали обыграть аутсайдера группы F Кубка Африки, команду Мавритании (2:0). На второй минуте отличился Масадио Айдара, а сразу после перерыва реализовал пенальти Ибраима Конте.

Если малийцы заняли первое место, то за вторую строчку бились Гамбия с Тунисом. Нулевая ничья, и номинальные хозяева стали вторыми, а их соперник вышел с третьего места.