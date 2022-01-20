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Кубок африканских наций

Сборная Мали выиграла группу, Гамбия с Тунисом не забивали

20 Января 2022 • 23:50 Комментировать
Мали
2:0
Мавритания
окончен

Быстрые голы в начале каждого тайма позволили сборной Мали обыграть аутсайдера группы F Кубка Африки, команду Мавритании (2:0). На второй минуте отличился Масадио Айдара, а сразу после перерыва реализовал пенальти Ибраима Конте.

Если малийцы заняли первое место, то за вторую строчку бились Гамбия с Тунисом. Нулевая ничья, и номинальные хозяева стали вторыми, а их соперник вышел с третьего места.

Протокол игры  
Мали 2:0Мавритания
(1:0) Айдара Массадио2'   
(2:0) Коне Ибраима49'   
Мункоро ИбрахимТраоре Амари  64' (Сиссако Мусса (  64') Куяте КикиСако ФалаеАйдара МассадиоБиссума Ив   61'  63' (Камара Мохамед VII (  63') Айдара Амаду  82' (Дьенг Алиу (  82') Траоре Адама VII  74' (Синайоко Лассин (  74') Траоре Адама IIДумбия МуссаКоне Ибраима  75' (Кулибали Калифа (  75')
Запасные: Диавара ИсмаэльДиарра ДжигиТраоре ШарльКулибали СенуФофана МамадуКулибали ЛассанаТраоре Хамиду
Диоп Бабакар III  81' (Ндиайе Мбакке (  81') Абу Демба Аруна  39' (Карамоко Сулейман (  39') Абейд Али   48'Деллахи ЯлиАбдеррахман ХуссенСуэд Мохамед  62' (Ба Адама (  62') Фофана ГессумаМухсин БоддаТиам Идрисса   78'Ба ПапКамара Умар  62' (Лекойере Беятт (  62')
Запасные: Тьям АбдулкадерАбдаллахи МахмудДиарра ДиадьеТанжи ЭмеяКулибали ИбраимаЯкуб СидиДукара СулейманН'Диайе Альмике
20 января. Стадион "Япома".
Протокол игры  
Гамбия 0:0Тунис
Гайе БабукаррЯнко Саиди  62' (Бадамоси Мохамед (  62') Сонко-Сундберг Ноа  61' (Турей Ибу (  61') Гомес ДжеймсКолли ОмарЖанье Па-МодуБарроу МусаБобб ЮсуфаМбай Мохаммед  46' (Адамс Эбу (  46'   49') Сохна Эбрима  46' (Джаллоу Абли (  46') Бэрроу Моду
Запасные: Сисей АссанДарбо ДембоДжобе БубакаррСанне БубакаррНжие ЮсуфаСиби ШейхНгум ДаудаДжаллоу Ламин
Бен-Саид БеширАбди АлиТальби МонтассарИфа БилельМатлути Хамза1   45'  57' (М'Сакни Юссеф (  57') Скири ЭйеЛедуни АиссаСлимане АнисХауи Саиф-Эдин  57' (Дрэгер Мохамед (  57') Жазири СейфеддинРафья Хамза  68' (Межбри Ханнибал (  68')
Запасные: Ali EjjemelБен-Мустафа Фарук   45'Хаддади УссамаРекик Омар
20 января. Стадион "Лимбе".

 

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Сборная Гамбии Сборная Туниса Сборная Мали
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окончен Сьерра-Леоне 0:1 Экваториальная Гвинея 3.85 2.60 2.45
окончен Мали 2:0 Мавритания 1.32 4.70 12.00
окончен Гамбия 1:0 Тунис 4.30 2.90 2.12
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