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Кубок африканских наций

Кот-д’Ивуар поиздевался над Алжиром, Экваториальная Гвинея заняла второе место

20 Января 2022 • 20:57 Комментировать
Кот-д'Ивуар
3:1
Алжир
окончен

В центральном матче третьего тура группового раунда Кубка Африки в квартете Е сыграли команды Кот-д’Ивуара и Алжира. Номинальные гости провалили и этот поединок, уступив со счетом 1:3, что привело к четвертому месту и сенсационному вылету из турнира.

Алжирцы пропустили удары Франка Кесси, Ибрахима Сангаре и Николя Пепе. Только после этого Софиан Бендебка забил первый гол своей команды на Кубке Африки. На 90-й минуте Себастьян Алле снова сделал счет разгромным, но его гол отменили - 3:1.

В матче за вторую путевку из группы Экваториальная Гвинея одолела Сьерра-Леоне (1:0) и проходит дальше.

Протокол игры  
Кот-д'Ивуар 3:1Алжир
(1:0) Кесси Франк22'   
(2:0) Сангаре Ибрахим39'   
(3:0) Пепе Николя54'   
  73'Бендебка Софиан (3:1)
    
Сангаре БадраОрье Серж   12'  69' (Ди Сере (  69') Коссуну ОдилонДели Симон   12'  68' (Серж Канон (  68') Конан ГисленСангаре Ибрахим  69' (Маига Хабиб (  69'   72') Сери Жан-МишельКесси ФранкПепе Николя  85' (Заха Уилфрид (  85') Алле СебастьянГрадель Макс-Ален
Запасные: Боли ЙоанБайи ЭрикСиссе АбдулБога ЖеремиКуаме КристианКорне МаксвеллИра Тап ЭлиэзерКуасси Жан
М'Боли РаисАталь Юсеф  81' (Булая Фарид (  81'   84') Манди АиссаБедране АбделькадерБенсебаини РамиБеннасер Исмаэль  62' (Бендебка Софиан (  62') Зерруки РамизМарез РиядБенрахма Саид  46' (Слимани Ислам (  46') Белайли Юсеф  81' (Бенаяда Хусин (  81') Бунеджах Багдад  62' (Браими Ясин (  62'   78')
Запасные: Жан МехдиЧетти ИльесБелькебла АрисФегули СофьянЗехба МустафаЭль-Амин Амура МохамедЗоргане Адем
20 января. Стадион "Япома".
Протокол игры  
Сьерра-Леоне 0:1Экваториальная Гвинея
  38'Ганет Пабло (0:1)
Нбалие Камара МохамедКакэй ОсманБангура УмаруКолкер Стивен   71'Райт Кевин   71'  75' (Каллон Исса (  75') Камара ДжонДумбуя Абу  46' (Буя Турай Мохамед (  46') Кви Кваме   77'   90'Камара КейБунду Мустафа  53' (Камара Аль-Хаджи (  53') Камара Муса   23'
Запасные: Кайкай СаллиСесай ИбрахимКокер АйзекМансарай СаидуДунья ЕамиКаргбо АугустусФофанах СаидуУильямс Огастин
Овоно ХесусАкапо Карлос   61'Ороско ЭстебанКоко СаульНчамаа БазилиоЭду ИбанГанет ПаблоМачин Хосе   64'  64' (Нлаво Луис (  64') Миранда Хосете   76'  88' (Белима Рубен (  88') Бикоро Федерико  64' (Байла Янник (  64') Ханза Дориан  75' (Нсуэ Эмилио (  75')
Запасные: Мба МарианоМесегер ЛуисАнвене КосмеНсуе Луис ЭнрикеСиафа ОскарНгомо МигельЭнеме СантьягоБальбао Алекс
20 января. Стадион "Лимбе".

 

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Сборная Алжира Сборная Сьерра-Леоне Сборная Экваториальной Гвинеи сборная Кот-д-Ивуара
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окончен Кот-д'Ивуар 3:1 Алжир 3.15 3.05 2.45
окончен Сьерра-Леоне 0:1 Экваториальная Гвинея 3.90 2.50 2.55
20.01  22:00 Мали ... Мавритания 1.30 4.90 12.00
20.01  22:00 Гамбия ... Тунис 4.30 2.80 2.15
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