Кот-д’Ивуар поиздевался над Алжиром, Экваториальная Гвинея заняла второе место

В центральном матче третьего тура группового раунда Кубка Африки в квартете Е сыграли команды Кот-д’Ивуара и Алжира. Номинальные гости провалили и этот поединок, уступив со счетом 1:3, что привело к четвертому месту и сенсационному вылету из турнира.
Алжирцы пропустили удары Франка Кесси, Ибрахима Сангаре и Николя Пепе. Только после этого Софиан Бендебка забил первый гол своей команды на Кубке Африки. На 90-й минуте Себастьян Алле снова сделал счет разгромным, но его гол отменили - 3:1.
В матче за вторую путевку из группы Экваториальная Гвинея одолела Сьерра-Леоне (1:0) и проходит дальше.
Протокол игры
|Кот-д'Ивуар
|3:1
|Алжир
|(1:0) Кесси Франк22'
|(2:0) Сангаре Ибрахим39'
|(3:0) Пепе Николя54'
|73'Бендебка Софиан (3:1)
Сангаре Бадра•Орье Серж 12' 69' (Ди Сере ( 69') •Коссуну Одилон•Дели Симон 12' 68' (Серж Канон ( 68') •Конан Гислен•Сангаре Ибрахим 69' (Маига Хабиб ( 69' ) • 72'Сери Жан-Мишель•Кесси Франк•Пепе Николя 85' (Заха Уилфрид ( 85') •Алле Себастьян•Градель Макс-Ален
М'Боли Раис•Аталь Юсеф 81' (Булая Фарид ( 81' ) • 84'Манди Аисса•Бедране Абделькадер•Бенсебаини Рами•Беннасер Исмаэль 62' (Бендебка Софиан ( 62') •Зерруки Рамиз•Марез Рияд•Бенрахма Саид 46' (Слимани Ислам ( 46') •Белайли Юсеф 81' (Бенаяда Хусин ( 81') •Бунеджах Багдад 62' (Браими Ясин ( 62' ) 78'
20 января. Стадион "Япома".
Протокол игры
|38'Ганет Пабло (0:1)
Нбалие Камара Мохамед•Какэй Осман•Бангура Умару•Колкер Стивен • 71'Райт Кевин 71' 75' (Каллон Исса ( 75') •Камара Джон•Думбуя Абу 46' (Буя Турай Мохамед ( 46') •Кви Кваме 77' • 90'Камара Кей•Бунду Мустафа 53' (Камара Аль-Хаджи ( 53') •Камара Муса 23'
Овоно Хесус•Акапо Карлос • 61'Ороско Эстебан•Коко Сауль•Нчамаа Базилио•Эду Ибан•Ганет Пабло•Мачин Хосе 64' 64' (Нлаво Луис ( 64') •Миранда Хосете 76' 88' (Белима Рубен ( 88') •Бикоро Федерико 64' (Байла Янник ( 64') •Ханза Дориан 75' (Нсуэ Эмилио ( 75')
20 января. Стадион "Лимбе".
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