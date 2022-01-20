Кот-д’Ивуар поиздевался над Алжиром, Экваториальная Гвинея заняла второе место

В центральном матче третьего тура группового раунда Кубка Африки в квартете Е сыграли команды Кот-д’Ивуара и Алжира. Номинальные гости провалили и этот поединок, уступив со счетом 1:3, что привело к четвертому месту и сенсационному вылету из турнира.

Алжирцы пропустили удары Франка Кесси, Ибрахима Сангаре и Николя Пепе. Только после этого Софиан Бендебка забил первый гол своей команды на Кубке Африки. На 90-й минуте Себастьян Алле снова сделал счет разгромным, но его гол отменили - 3:1.

В матче за вторую путевку из группы Экваториальная Гвинея одолела Сьерра-Леоне (1:0) и проходит дальше.