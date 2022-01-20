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Кубок африканских наций

Сборные Кот-д’Ивуара и Алжира сыграют на ужасном поле фото

20 Января 2022 • 18:37 Комментировать
Кот-д'Ивуар
2:0
Алжир
3.15 3.05 2.45
перерыв

В одном из матчей четверга на Кубке африканских наций сыграют сборные Кот-д’Ивуара и Алжира. В сети появился ряд фотографий со стадиона, на котором пройдёт эта игра. Состояние поля, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Даже невооружённым глазом видно, насколько плох травяной покров. Если учитывать тот факт, что речь идёт о турнире континентального уровня, газон просто ужасен.

Матч между сборными Кот-д’Ивуара и Алжира стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Стоит добавить, что Кубок африканских наций проходит в Марокко.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Алжира Сборная Кот-Д’Ивуара
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КОТ-Д'ИВУАР АЛЖИР
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Идет 45 минута Кот-д'Ивуар 2:0 Алжир 3.15 3.05 2.45
Идет 45 минута Сьерра-Леоне 0:1 Экваториальная Гвинея 3.90 2.50 2.55
20.01  22:00 Мали ... Мавритания 1.30 4.90 12.00
20.01  22:00 Гамбия ... Тунис 4.30 2.80 2.15
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