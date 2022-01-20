В одном из матчей четверга на Кубке африканских наций сыграют сборные Кот-д’Ивуара и Алжира. В сети появился ряд фотографий со стадиона, на котором пройдёт эта игра. Состояние поля, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Даже невооружённым глазом видно, насколько плох травяной покров. Если учитывать тот факт, что речь идёт о турнире континентального уровня, газон просто ужасен.

Матч между сборными Кот-д’Ивуара и Алжира стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Стоит добавить, что Кубок африканских наций проходит в Марокко.