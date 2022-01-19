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Кубок африканских наций

Нигерия выиграла все матчи в группе, Египет победно вышел из группы со второго места

19 Января 2022 • 23:54 Комментировать
Египет
1:0
Судан
окончен

Без сенсаций прошёл групповой турнир в квартете D Кубка Африки. Сборная Нигерии выиграла третий поединок кряду, забив два мяча в ворота команды из Гвинеи-Бисау (2:0). Египтяне одолели Судан со счетом 1:0, и гол Мохамеда Абделя Монема вывел команду в плей-офф со второго места.

У Судана и Гвинеи-Бисау по очку, команды завершили борьбу.

Протокол игры  
Египет 1:0Судан
(1:0) Абдель Монем Мохамед35'   
Эль-Шенави МохамедКамал ОмарХегази АхмедАбдель Монем Мохамед   83'Ашраф АйманЭльнени МохамедЭль-Сулейя Амр  84' (Фатхи Хамди (  84') Эль-Саид Абдуллах  57' (Сайед Ахмед II (  57') Салах МохамедМохамед Мостафа  85' (Хамди Марван (  85') Мармуш Омар  66' (Трезеге (  66')
Запасные: Абугабал МохамедШериф МохамедГад МахмудАшур ИмамЭль-Дин Махмуд АлаДауд МарванЛашин Моханад
Мохаммад Мустафа  46' (Абу Ашрин Али (  46') Эльфадни МустафаХассан Альсадег   38'Каршом МустафаМохамедейн МазинАль-Рашид Мохамед  46' (Аббас Омер Гомаа (  46') Хидир ВалиелдинМаджуб Дхийя   52'Mohammed Zorga  46' (Хамед Ясин (  46') Омер Абдельразиг  70' (Омер Шариф (  70') Абделрахман Мохамед
Запасные: Адам ИшагИсмаил Ахмед АмджедАмин МохамедЗакариа СулиманБашир КаптейнЭйса МусабАль-Гозоли Нух
19 января. Стадион "Ахмаду Ахидьо".
Протокол игры  
Гвинея-Бисау 0:2Нигерия
  56'Умар Садик (0:1)
  75'Трост-Эконг Виллиам (0:2)
Гомис МорисЭнкада ЖефферсонСанганте ОпаМане СориКанде ФалиБура МигелКассама Морету  78' (Алвеш Леонел II (  78') Жоржинью  70' (Менди Фредерик (  70') Камара Панутче  69' (Семеду Алфа (  69') Пикети Силва  70' (Амбри Стив (  70') Бальде Мама
Запасные: Пеле МамадуРодригес МауроЖуниор СимаоМендеш ЖонашНану ГомешМенди ФернандиБальде Мануэль
Узохо ФрэнсисЭбюэхи Тайронн  76' (Нда Олиса (  76') Трост-Эконг ВиллиамАджайи ОлувасемилогоКоллинс ДжамилуЭджуке Чидера  57' (Олайинка Питер (  57') Нвакали Келечи  76' (Ониика Фрэнк (  76') Ндиди УилфредАйуоби АлексИхеаначо Келечи  85' (Оньекуру Генри (  85') Умар Садик  57' (Саймон Мозес (  57')
Запасные: Авонийи ТайвоОмеруо КеннетЗанузи ЗайдуОкойе МадукаМуса АхмедНобл ДжонЧуквезе Саму
19 января. Стадион "Румде Аджиа".
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окончен Египет 1:0 Судан 1.25 5.20 16.00
окончен Гвинея-Бисау 0:2 Нигерия 5.50 3.50 1.70
20.01  19:00 Кот-д'Ивуар ... Алжир 3.60 3.10 2.20
20.01  19:00 Сьерра-Леоне ... Экваториальная Гвинея 3.60 2.65 2.50
20.01  22:00 Мали ... Мавритания 1.37 4.40 10.50
20.01  22:00 Гамбия ... Тунис 5.20 2.80 2.00
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