Нигерия выиграла все матчи в группе, Египет победно вышел из группы со второго места

Без сенсаций прошёл групповой турнир в квартете D Кубка Африки. Сборная Нигерии выиграла третий поединок кряду, забив два мяча в ворота команды из Гвинеи-Бисау (2:0). Египтяне одолели Судан со счетом 1:0, и гол Мохамеда Абделя Монема вывел команду в плей-офф со второго места.

У Судана и Гвинеи-Бисау по очку, команды завершили борьбу.