Нигерия выиграла все матчи в группе, Египет победно вышел из группы со второго места

Без сенсаций прошёл групповой турнир в квартете D Кубка Африки. Сборная Нигерии выиграла третий поединок кряду, забив два мяча в ворота команды из Гвинеи-Бисау (2:0). Египтяне одолели Судан со счетом 1:0, и гол Мохамеда Абделя Монема вывел команду в плей-офф со второго места.
У Судана и Гвинеи-Бисау по очку, команды завершили борьбу.
Протокол игры
|(1:0) Абдель Монем Мохамед35'
Эль-Шенави Мохамед•Камал Омар•Хегази Ахмед•Абдель Монем Мохамед • 83'Ашраф Айман•Эльнени Мохамед•Эль-Сулейя Амр 84' (Фатхи Хамди ( 84') •Эль-Саид Абдуллах 57' (Сайед Ахмед II ( 57') •Салах Мохамед•Мохамед Мостафа 85' (Хамди Марван ( 85') •Мармуш Омар 66' (Трезеге ( 66')
Мохаммад Мустафа 46' (Абу Ашрин Али ( 46') •Эльфадни Мустафа•Хассан Альсадег • 38'Каршом Мустафа•Мохамедейн Мазин•Аль-Рашид Мохамед 46' (Аббас Омер Гомаа ( 46') •Хидир Валиелдин•Маджуб Дхийя • 52'Mohammed Zorga 46' (Хамед Ясин ( 46') •Омер Абдельразиг 70' (Омер Шариф ( 70') •Абделрахман Мохамед
19 января. Стадион "Ахмаду Ахидьо".
Протокол игры
|56'Умар Садик (0:1)
|75'Трост-Эконг Виллиам (0:2)
Гомис Морис•Энкада Жефферсон•Санганте Опа•Мане Сори•Канде Фали•Бура Мигел•Кассама Морету 78' (Алвеш Леонел II ( 78') •Жоржинью 70' (Менди Фредерик ( 70') •Камара Панутче 69' (Семеду Алфа ( 69') •Пикети Силва 70' (Амбри Стив ( 70') •Бальде Мама
Узохо Фрэнсис•Эбюэхи Тайронн 76' (Нда Олиса ( 76') •Трост-Эконг Виллиам•Аджайи Олувасемилого•Коллинс Джамилу•Эджуке Чидера 57' (Олайинка Питер ( 57') •Нвакали Келечи 76' (Ониика Фрэнк ( 76') •Ндиди Уилфред•Айуоби Алекс•Ихеаначо Келечи 85' (Оньекуру Генри ( 85') •Умар Садик 57' (Саймон Мозес ( 57')
19 января. Стадион "Румде Аджиа".
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