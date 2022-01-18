​Федерация футбола Габона анонсировала использование колдовства на КАН

Федерация футбола Габона то ли в шутку, то ли всерьёз, анонсировала использование колдовства для побед в следующих матчах национальной команды на Кубке африканских наций. В сообщении на страничке федерации в «Фейсбуке» написано, что сборной Габона в следующих матчах на континентальном форуме понадобится не только 12-й, но и 13-й игрок.

Ближайшая игра сборной Габона пройдёт сегодня, 18 января. Команда сыграет против Марокко в третьем туре групповой стадии. Игра стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult.