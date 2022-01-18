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Кубок африканских наций

​Федерация футбола Габона анонсировала использование колдовства на КАН

18 Января 2022 • 13:34 Комментировать
Габон
...
Марокко
7.80 2.85 1.75
Через 7 ч. 22 мин.

Федерация футбола Габона то ли в шутку, то ли всерьёз, анонсировала использование колдовства для побед в следующих матчах национальной команды на Кубке африканских наций. В сообщении на страничке федерации в «Фейсбуке» написано, что сборной Габона в следующих матчах на континентальном форуме понадобится не только 12-й, но и 13-й игрок.

Ближайшая игра сборной Габона пройдёт сегодня, 18 января. Команда сыграет против Марокко в третьем туре групповой стадии. Игра стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которая пройдёт на портале LiveResult.

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сборная Габона
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ГАБОН МАРОККО
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18.01  19:00 Малави ... Сенегал 12.00 3.85 1.40
18.01  19:00 Зимбабве ... Гвинея 8.00 3.50 1.55
18.01  22:00 Гана ... Коморские острова 1.28 5.20 13.00
18.01  22:00 Габон ... Марокко 7.80 2.85 1.75
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