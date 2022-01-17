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Кубок африканских наций

​Арбитр, устроивший скандал на КАН, получил новое назначение на матч турнира

17 Января 2022 • 14:28 Комментировать
Габон
...
Марокко
6.50 2.80 1.85
18.01 22:00

Арбитр Жанни Сиказве на прошлой неделе превратил матч сборных Туниса и Мали на Кубке африканских наций в цирк. Он дважды давал финальный свисток в ситуациях, когда таймер ещё не достиг отметки в 90 сыгранных минут.

Казалось, что столь грубейшие ошибки поставят крест на карьере Сиказве, однако нет. Он получил назначение на вторничный поединок Кубка африканских наций между сборными Габона и Марокко. Сиказве будет работать на игре в качестве ВАР. Об этом сообщается на популярной страничке Soccer 212 в «Твиттере».

Матч сборных Марокко и Габона стартует 18 января в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Марокко сборная Габона Жанни Сиказве
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