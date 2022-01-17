​Арбитр, устроивший скандал на КАН, получил новое назначение на матч турнира

Арбитр Жанни Сиказве на прошлой неделе превратил матч сборных Туниса и Мали на Кубке африканских наций в цирк. Он дважды давал финальный свисток в ситуациях, когда таймер ещё не достиг отметки в 90 сыгранных минут.

Казалось, что столь грубейшие ошибки поставят крест на карьере Сиказве, однако нет. Он получил назначение на вторничный поединок Кубка африканских наций между сборными Габона и Марокко. Сиказве будет работать на игре в качестве ВАР. Об этом сообщается на популярной страничке Soccer 212 в «Твиттере».

Матч сборных Марокко и Габона стартует 18 января в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.