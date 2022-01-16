Алжир снова не смог забить и рискует покинуть Кубок Африки

На Кубке Африки зреет сенсация. Сборная Алжира, 30-я команда в рейтинге ФИФА идёт на последнем месте после двух туров. Сначала была ничья 0:0 со Сьерра-Леоне, а сегодня фиаско 0:1 в сражении с Экваториальной Гвинеей. Эстебан Ороско отличился на 70-й минуте.

Добавим, что в последнем туре Алжиру предстоит сразиться с другим фаворитом группы, командой Кот-д’Ивуара.