Алжир снова не смог забить и рискует покинуть Кубок Африки

На Кубке Африки зреет сенсация. Сборная Алжира, 30-я команда в рейтинге ФИФА идёт на последнем месте после двух туров. Сначала была ничья 0:0 со Сьерра-Леоне, а сегодня фиаско 0:1 в сражении с Экваториальной Гвинеей. Эстебан Ороско отличился на 70-й минуте.
Добавим, что в последнем туре Алжиру предстоит сразиться с другим фаворитом группы, командой Кот-д’Ивуара.
Протокол игры
|70' Ороско Эстебан (0:1)
М'Боли Раис • Аталь Юсеф • Бенсебаини Рами • 8'Бенламри Джамеледдин 54' ( Жан Мехди ( 54') • Манди Аисса • 45'Фегули Софьян 64' ( Булая Фарид ( 64') • Бендебка Софиан 73' ( Браими Ясин ( 73') • Белайли Юсеф • Марез Рияд • Беннасер Исмаэль • Бунеджах Багдад 4' 64' ( Слимани Ислам ( 64')
Запасные: Бенаяда Хусин • Таугай Мохамед • Четти Ильес • Белькебла Арис • Бенрахма Саид • Укиджа Александр • Эль-Амин Амура Мохамед • Зоргане Адем
Овоно Хесус • Акапо Карлос • Ороско Эстебан • Коко Сауль • Нчамаа Базилио • 9'Ганет Пабло • Мачин Хосе • Эду Ибан • Бикоро Федерико 43' 65' ( Миранда Хосете ( 65') • Байла Янник 66' ( Ханза Дориан ( 66') • Сиафа Оскар 45' 46' ( Нлаво Луис ( 46')
Запасные: Белима Рубен • Мба Мариано • Акапо Хавьер • Сапунга Мануэль • Анвене Косме • Нгомо Мигель • Аньебо Марвин • Энеме Сантьяго • Бальбао Алекс
16 января. Стадион "Япома".
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