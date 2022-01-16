Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Алжир снова не смог забить и рискует покинуть Кубок Африки

16 Января 2022 • 23:54 Комментировать
Алжир
0:1
Экваториальная Гвинея
окончен

На Кубке Африки зреет сенсация. Сборная Алжира, 30-я команда в рейтинге ФИФА идёт на последнем месте после двух туров. Сначала была ничья 0:0 со Сьерра-Леоне, а сегодня фиаско 0:1 в сражении с Экваториальной Гвинеей. Эстебан Ороско отличился на 70-й минуте.

Добавим, что в последнем туре Алжиру предстоит сразиться с другим фаворитом группы, командой Кот-д’Ивуара.

Протокол игры  
Алжир 0:1 Экваториальная Гвинея
    70' Ороско Эстебан (0:1)
М'Боли Раис Аталь Юсеф Бенсебаини Рами   8' Бенламри Джамеледдин   54' (Жан Мехди (   54') Манди Аисса   45' Фегули Софьян   64' (Булая Фарид (   64') Бендебка Софиан   73' (Браими Ясин (   73') Белайли Юсеф Марез Рияд Беннасер Исмаэль Бунеджах Багдад   4'   64' (Слимани Ислам (   64')
Запасные: Бенаяда Хусин Таугай Мохамед Четти Ильес Белькебла Арис Бенрахма Саид Укиджа Александр Эль-Амин Амура Мохамед Зоргане Адем
Овоно Хесус Акапо Карлос Ороско Эстебан Коко Сауль Нчамаа Базилио   9' Ганет Пабло Мачин Хосе Эду Ибан Бикоро Федерико   43'   65' (Миранда Хосете (   65') Байла Янник   66' (Ханза Дориан (   66') Сиафа Оскар   45'   46' (Нлаво Луис (   46')
Запасные: Белима Рубен Мба Мариано Акапо Хавьер Сапунга Мануэль Анвене Косме Нгомо Мигель Аньебо Марвин Энеме Сантьяго Бальбао Алекс
16 января. Стадион "Япома".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Алжира Сборная Экваториальной Гвинеи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Тунис 4:0 Мавритания 1.45 3.95 9.50
окончен Кот-д'Ивуар 2:2 Сьерра-Леоне 1.32 4.40 15.00
окончен Алжир 0:1 Экваториальная Гвинея 1.30 4.70 14.00
17.01  19:00 Буркина-Фасо ... Эфиопия 1.60 3.60 6.80
17.01  19:00 Кабо-Верде ... Камерун 6.30 3.10 1.75
Все матчи
Новости
16 Января
23:54 · Кубок Африки
Алжир снова не смог забить и рискует покинуть Кубок Африки
20:59 · Кубок Африки
Тунис одержал победу, Кот-д’Ивуар её упустил на 90-й минуте
18:06 · Кубок Африки
Сборная Гамбии на 90-й минуте отобрала победу у команды Мали
15 Января
23:55 · Кубок Африки
Гол Салаха принёс сборной Египта первую победу
21:05 · Кубок Африки
Сборная Нигерии разобралась с Суданом и вышла из группы
14 Января
23:53 · Кубок Африки
Сборная Габона отобрала победу у команды Ганы
21:30 · Кубок Африки
Габон – Гана - 1:1 (закончен)
18:05 · Кубок Африки
Сенегал и Гвинея не смогли открыть счёт
13 Января
23:52 · Кубок Африки
Вернулись к 1:0: Буркина-Фасо сильнее Кабо-Верде 1
20:50 · Кубок Африки
Сборная Камеруна разгромила Эфиопию и вышла в плей-офф
01:30 · Кубок Африки
От пулемётного обстрела до интимных видео: Вопиющие скандалы на Кубках Африки 2
12 Января
23:57 · Кубок Африки
Стало известно, почему судья остановил матч Кубка Африки на 86-й минуте
23:52 · Кубок Африки
Снова 1:0: сборная Кот-д’Ивуара стартовала с победы
21:49 · Кубок Африки
Сборная Туниса требует полностью переиграть матч с Мали - жалоба уже отправлена
21:40 · Кубок Африки
Гамбия обыграла Мавританию в типичном для КАНа матче
Все новости
Рекомендуем