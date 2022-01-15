Сборная Нигерии разобралась с Суданом и вышла из группы

Сборная Нигерии вышла в плей-офф Кубка Африки, разобравшись с соперниками из Судана. Нигерийцы забили три мяча в ворота противника (3:1) и победили во второй раз кряду. Точные удары нанесли Саму Чуквезе, Тайво Авонийи и Мозес Саймон. Судан ответил голом с пенальти Валиелдина Хидира.

Нигерия с 6 очками лидирует, у Судана один балл.