Сборная Нигерии разобралась с Суданом и вышла из группы

Сборная Нигерии вышла в плей-офф Кубка Африки, разобравшись с соперниками из Судана. Нигерийцы забили три мяча в ворота противника (3:1) и победили во второй раз кряду. Точные удары нанесли Саму Чуквезе, Тайво Авонийи и Мозес Саймон. Судан ответил голом с пенальти Валиелдина Хидира.
Нигерия с 6 очками лидирует, у Судана один балл.
Протокол игры
|(1:0) Чуквезе Саму 3'
|(2:0) Авонийи Тайво 45'
|(3:0) Саймон Мозес 46'
|70' Хидир Валиелдин (3:1)
Окойе Мадука • Эйна Ола • 69'Трост-Эконг Виллиам • Омеруо Кеннет • Занузи Зайду • Чуквезе Саму 46' ( Айуоби Алекс ( 46') • Арибо Джо 65' ( Нвакали Келечи ( 65') • Ндиди Уилфред • Саймон Мозес • Ихеаначо Келечи 65' ( Муса Ахмед ( 65') • Авонийи Тайво 82' ( Умар Садик ( 82')
Запасные: Аджайи Олувасемилого • Эбюэхи Тайронн • Оньекуру Генри • Нда Олиса • Узохо Фрэнсис • Ониика Фрэнк • Акпей Даниэль • Эджуке Чидера
Абу Ашрин Али • Эльфадни Мустафа • Немер Салах 89' ( Омер Шариф ( 89') • Каршом Мустафа • Мохамедейн Мазин • Хидир Валиелдин • Аль-Рашид Мохамед • Аббас Омер Гомаа 46' ( Маджуб Дхийя ( 46') • Хамед Ясин 64' ( Хуссейн Мохамед Абдалла ( 64') • Омер Абдельразиг 89' ( Кесра Мохамед ( 89') • Эйса Мусаб 46' ( Аль-Гозоли Нух ( 46')
Запасные: Адам Ишаг • Хассан Альсадег • Исмаил Ахмед Амджед • Закариа Сулиман • Башир Каптейн • Абдин Моаяд • Мохаммад Мустафа
15 января. Стадион "Румде Аджиа".
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