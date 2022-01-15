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Кубок африканских наций

Сборная Нигерии разобралась с Суданом и вышла из группы

15 Января 2022 • 21:05 Комментировать
Нигерия
3:1
Судан
окончен

Сборная Нигерии вышла в плей-офф Кубка Африки, разобравшись с соперниками из Судана. Нигерийцы забили три мяча в ворота противника (3:1) и победили во второй раз кряду. Точные удары нанесли Саму Чуквезе, Тайво Авонийи и Мозес Саймон. Судан ответил голом с пенальти Валиелдина Хидира.

Нигерия с 6 очками лидирует, у Судана один балл.

Протокол игры  
Нигерия 3:1 Судан
(1:0) Чуквезе Саму 3'    
(2:0) Авонийи Тайво 45'    
(3:0) Саймон Мозес 46'    
    70' Хидир Валиелдин (3:1)
Окойе Мадука Эйна Ола   69' Трост-Эконг Виллиам Омеруо Кеннет Занузи Зайду Чуквезе Саму   46' (Айуоби Алекс (   46') Арибо Джо   65' (Нвакали Келечи (   65') Ндиди Уилфред Саймон Мозес Ихеаначо Келечи   65' (Муса Ахмед (   65') Авонийи Тайво   82' (Умар Садик (   82')
Запасные: Аджайи Олувасемилого Эбюэхи Тайронн Оньекуру Генри Нда Олиса Узохо Фрэнсис Ониика Фрэнк Акпей Даниэль Эджуке Чидера
Абу Ашрин Али Эльфадни Мустафа Немер Салах   89' (Омер Шариф (   89') Каршом Мустафа Мохамедейн Мазин Хидир Валиелдин Аль-Рашид Мохамед Аббас Омер Гомаа   46' (Маджуб Дхийя (   46') Хамед Ясин   64' (Хуссейн Мохамед Абдалла (   64') Омер Абдельразиг   89' (Кесра Мохамед (   89') Эйса Мусаб   46' (Аль-Гозоли Нух (   46')
Запасные: Адам Ишаг Хассан Альсадег Исмаил Ахмед Амджед Закариа Сулиман Башир Каптейн Абдин Моаяд Мохаммад Мустафа
15 января. Стадион "Румде Аджиа".

 

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Сборная Нигерии Сборная Судана
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окончен Нигерия 3:1 Судан 1.20 5.90 17.00
Идет 29 минута Гвинея-Бисау 0:0 Египет 9.50 3.85 1.45
16.01  16:00 Гамбия ... Мали 6.70 3.10 1.73
16.01  19:00 Тунис ... Мавритания 1.45 3.90 10.00
16.01  19:00 Кот-д'Ивуар ... Сьерра-Леоне 1.30 4.70 14.00
16.01  22:00 Алжир ... Экваториальная Гвинея 1.30 4.60 14.00
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