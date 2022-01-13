Сборная Камеруна разгромила Эфиопию и вышла в плей-офф

На Кубке африканских наций стартовал второй тур. Сборная Камеруна, единственная команда из 24 участников, забившая более одного гола в стартовом матче, снова порадовала болельщиков голами. В игре с Эфиопией хозяева турнира пропустили уже на четвертой минуте и быстро отыгрались за 13 минут после перерыва Камеруну удалось вовсе разгромить противника - 4:1. По дублю у Карла-Токо Экамби и Венсана Абубакара.

Камерун набрал 6 очков и гарантировал себе место в плей-офф.