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Кубок африканских наций

Сборная Камеруна разгромила Эфиопию и вышла в плей-офф

13 Января 2022 • 20:50 Комментировать
Камерун
4:1
Эфиопия
окончен

На Кубке африканских наций стартовал второй тур. Сборная Камеруна, единственная команда из 24 участников, забившая более одного гола в стартовом матче, снова порадовала болельщиков голами. В игре с Эфиопией хозяева турнира пропустили уже на четвертой минуте и быстро отыгрались за 13 минут после перерыва Камеруну удалось вовсе разгромить противника - 4:1. По дублю у Карла-Токо Экамби и Венсана Абубакара.

Камерун набрал 6 очков и гарантировал себе место в плей-офф.

Протокол игры  
Камерун 4:1 Эфиопия
    4' Хотесса Дава (0:1)

(1:1) Экамби Карл Токо 8'

(2:1) Абубакар Венсан 53'

(3:1) Абубакар Венсан 55'

(4:1) Экамби Карл Токо 67'

    
Онана Андре Кастеллетто Жан-Шарль Нгадеу Майкл Толо Нуху Фаи Коллинс Замбо-Ангисса Андре-Франк Хонгла Мартин   7' Чупо-Мотинг Эрик   7' Нгамале Муми Экамби Карл Токо Абубакар Венсан
Запасные: Силики Джеймс Баокен Стефан Мбезо Оливье Эпасси Дэвис Гуэ Самюэль Нжи Клинтон Муа Онгене Жером Ойонго Амбруаз Ганаго Игнатиус Бассогог Кристиан Малонг Кунде Омоссола Симон
Шанко Теклемариам Хамид Сулеман Тамене Ашалев Дебебе Миньо Юссеф Рамадан Мохаммед Месуд Йоханнес Амануэль Дагначев Сурафел   15' Гебремайкл Амануель Насир Абубекер Хотесса Дава
Запасные: Кебеде Гетане Паном Иеч Гатвоч Решид Ахмед Кассим Муджиб Тафессе Месфин Тоньо Асрат Гугеса Шимекит Соломон Фирью Тассев Джемаль Мелаю Безабих Йоханнес Деста Эндашав Ихун
13 января. Стадион "Олембе".

 

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Сборная Камеруна сборная Эфиопии
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окончен Камерун 4:1 Эфиопия 1.28 5.00 16.00
13.01  22:00 Кабо-Верде ... Буркина-Фасо 3.50 2.65 2.55
14.01  16:00 Сенегал ... Гвинея 1.80 3.25 5.40
14.01  19:00 Малави ... Зимбабве 3.50 3.05 2.25
14.01  19:00 Марокко ... Коморские острова 1.24 5.50 16.00
14.01  22:00 Габон ... Гана 4.40 3.10 2.00
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