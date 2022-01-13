Сборная Камеруна разгромила Эфиопию и вышла в плей-офф

На Кубке африканских наций стартовал второй тур. Сборная Камеруна, единственная команда из 24 участников, забившая более одного гола в стартовом матче, снова порадовала болельщиков голами. В игре с Эфиопией хозяева турнира пропустили уже на четвертой минуте и быстро отыгрались за 13 минут после перерыва Камеруну удалось вовсе разгромить противника - 4:1. По дублю у Карла-Токо Экамби и Венсана Абубакара.
Камерун набрал 6 очков и гарантировал себе место в плей-офф.
Протокол игры
|4' Хотесса Дава (0:1)
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(1:1) Экамби Карл Токо 8'
(2:1) Абубакар Венсан 53'
(3:1) Абубакар Венсан 55'
(4:1) Экамби Карл Токо 67'
Онана Андре • Кастеллетто Жан-Шарль • Нгадеу Майкл • Толо Нуху • Фаи Коллинс • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Хонгла Мартин • 7'Чупо-Мотинг Эрик • 7'Нгамале Муми • Экамби Карл Токо • Абубакар Венсан
Запасные: Силики Джеймс • Баокен Стефан • Мбезо Оливье • Эпасси Дэвис • Гуэ Самюэль • Нжи Клинтон Муа • Онгене Жером • Ойонго Амбруаз • Ганаго Игнатиус • Бассогог Кристиан • Малонг Кунде • Омоссола Симон
Шанко Теклемариам • Хамид Сулеман • Тамене Ашалев • Дебебе Миньо • Юссеф Рамадан • Мохаммед Месуд • Йоханнес Амануэль • Дагначев Сурафел • 15'Гебремайкл Амануель • Насир Абубекер • Хотесса Дава
Запасные: Кебеде Гетане • Паном Иеч Гатвоч • Решид Ахмед • Кассим Муджиб • Тафессе Месфин • Тоньо Асрат • Гугеса Шимекит • Соломон Фирью • Тассев Джемаль • Мелаю Безабих • Йоханнес Деста • Эндашав Ихун
13 января. Стадион "Олембе".
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