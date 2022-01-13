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Кубок африканских наций

От пулемётного обстрела до интимных видео: Вопиющие скандалы на Кубках Африки

13 Января 2022 • 01:30 Комментировать

Не успел Кубок африканских наций 2021 года толком разогнаться, как уже не раз дал пищу для радости любителям курьёзных историй. И ничего удивительного здесь нет – этот турнир славится скандалами традиционно, поскольку эмоциональные африканцы не могут обходиться без приключений. «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о былых скандалах на Кубках Африки.

Для начала напомним о двух пикантных ситуациях, произошедших на нынешнем КАН, причём обе они уместились в один день. Игроки сборной Мавритании так и не смогли услышать перед матчем с Гамбией правильный гимн своей страны, хотя у организаторов были три попытки, и спели его сами. Ну а матч Тунис – Мали главный арбитр встречи остановил на отметке в 89:49 и увёл команды с поля (до этого он ошибочно дал финальный свисток на 85-й минуте). Организаторы попытались исправить оплошность и доиграть оставшиеся 11 секунд основного времени плюс добавленное с другим арбитром, но тунисцы проявили характер и ответили отказом на предложение вернуться на поле.

Теперь – отнюдь не смешная история. В 2010 году от участия в Кубке Африки отказалась сборная Того. И у неё была на то веская причина – реальная угроза жизни и здоровью представителей команды. Тот турнир проходил в Анголе, и когда тоголезцы прибыли на территорию страны-хозяйки, их автобус подвергся пулемётному обстрелу, продолжавшемуся не менее трети часа. Погибли водитель автобуса, помощник главного тренера и журналист, а ранения получили в том числе два футболиста – Коджови Обилале и Серж Акакпо. Звёздный нападающий «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор назвал тот инцидент худшим моментом в своей жизни. Ответственность за вооружённую атаку взяла на себя сепаратистская ячейка из провинции Кабинда, заявившая, что открыла огонь по ангольским военным, а тоголезским футболистам просто не повезло.

Перейдём к нетрагическим скандалам. Из-за своих неосторожных действий в Сети неблагоприятный фон для Кубка Африки-2019 создали полузащитник сборной Египта Амр Варда и хавбек сборной Алжира Харис Белкебла. Первый отправлял подружкам интимные фотографии и видеозаписи, а второй засветился на игровом стриме своего партнёра по команде со спущенными штанами. Обоих нарушителей дисциплины выгнали из расположения сборных, но Варду вернули в стан египетской команды после того, как за него вступились другие футболисты во главе с Мохамедом Салахом.

Чудесное спасение получилось на КАН-2010 у сборной Мали в матче с хозяйкой турнира Анголой. Проигрывая на 78-й минуте со счётом 0:4, малийцы умудрились уйти от поражения, причём три гола они забили начиная с 88-й минуты. Поговаривают, что случайным образом при счёте 4:0 было сделано немало ставок на итоговый счёт 4:4, и счастливчики сорвали большой куш. Что ж, порадуемся за тех ребят, ухвативших удачу за хвост.

Любителей африканского футбола не удивишь инцидентами шантажа игроками национальных футбольных федераций. Ни для кого не секрет, что в Африке царит большая бедность, и деньги – больная тема для подавляющего числа жителей континента. В частности, сборная Зимбабве грозилась сорвать матч открытия КАН 2019 года из-за того, что ей не выплатили бонусы за квалификацию на континентальный турнир, но всё-таки не сорвала. Похожая история была и с камерунцами, которые, ведомые лидером Самюэлем ЭтоꞌО, из-за премиальных ставили на кон даже своё участие на чемпионате мира 2014 года в Бразилии и отказывались принять флаг от премьер-министра. Сборная Бурунди в 2019 году собирала деньги для поездки на Кубок Африки с участием болельщиков, а в конце 2021 года временный президент Гвинеи Мамади Думбуя заявил, что игроки команды должны будут вернуть вложенные в сборную деньги, если не выиграют соревнования.

Для Кубка Африки является обычной практикой, если турнир переносят из одной страны в другую. Например, изначально планировалось, что КАН 2019 года пройдёт в Камеруне, но из-за напряжённой тамошней обстановки и задержки сроков строительства стадионов право проведения соревнований за полгода до их старта было передано Египту. Камерун тоже не обделили – он принимает континентальный чемпионат прямо сейчас. Свои коррективы внесла и пандемия коронавируса, из-за которой нынешний Кубок Африки переносился дважды – на январь 2021 года и на январь-февраль 2022 года. А будь воля европейских клубов, они быи вовсе отменили этот турнир, либо забирающий у них ведущих футболистов в разгар сезона, либо привлекающий их в период летних отпусков и подготовки к клубному сезону. Тот же Юрген Клопп, любящий жаловаться по поводу плотного календаря, недавно назвал Кубок Африки «маленьким турниром», за что удостоился жёсткой критики от наставника сборной Сенегала Алиу Сиссе. Тот резонно напомнил Клоппу, что без африканцев Салаха, Мане и Матипа он не выиграл бы с «Ливерпулем» Лигу чемпионов.

Кирилл Иванцов

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окончен Мавритания 0:1 Гамбия 2.95 2.80 2.80
окончен Экваториальная Гвинея 0:1 Кот-д'Ивуар 15.00 5.10 1.27
13.01  19:00 Камерун ... Эфиопия 1.19 6.00 23.00
13.01  22:00 Кабо-Верде ... Буркина-Фасо 3.85 2.75 2.35
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