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Кубок африканских наций

Снова 1:0: сборная Кот-д’Ивуара стартовала с победы

12 Января 2022 • 23:52 Комментировать
Экваториальная Гвинея
0:1
Кот-д'Ивуар
окончен

Стартовал групповой турнир Кубка африканских наций в квартете Е, где первыми на поле вышли сборные Экваториальной Гвинеи и Кот-д’Ивуара. Номинальные гости, фавориты в этой паре, повели в счете уже на пятой минуте после удара Макса-Алена Граделя. Как и в большинстве уже сыгранных матчей, этот мяч стал единственным за весь матч. Ивуарийцы победили со счетом 1:0.

Протокол игры  
Экваториальная Гвинея 0:1 Кот-д'Ивуар
    5' Градель Макс-Ален (0:1)
Сапунга Мануэль Акапо Карлос   89' (Месегер Луис (   89') Ороско Эстебан Коко Сауль Нчамаа Базилио Байла Янник Мачин Хосе Ганет Пабло Эду Ибан   82' (Сиафа Оскар (   82') Нсуэ Эмилио Ханза Дориан   64' (Нлаво Луис (   64'   67')
Запасные: Мба Мариано Акапо Хавьер Оба Педро Анвене Косме Нсуе Луис Энрике Бальбао Алекс
Сангаре Бадра Маига Хабиб Дели Симон Байи Эрик Конан Гислен Сери Жан-Мишель Кесси Франк   71' (Пепе Николя (   71') Сангаре Ибрахим   31' Корне Максвелл   71' (Ди Сере (   71') Алле Себастьян   82' (Куаме Кристиан (   82') Градель Макс-Ален   71' (Заха Уилфрид (   71')
Запасные: Боли Йоан Сиссе Абдул Конате Карим Ира Тап Элиэзер Траоре Хамед Боли Вийи Куасси Жан Коссуну Одилон
12 января. Стадион "Япома".

 

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окончен Тунис 0:1 Мали 2.75 2.77 3.10
окончен Мавритания 0:1 Гамбия 2.95 2.80 2.80
окончен Экваториальная Гвинея 0:1 Кот-д'Ивуар 15.00 5.10 1.27
13.01  19:00 Камерун ... Эфиопия 1.19 6.00 23.00
13.01  22:00 Кабо-Верде ... Буркина-Фасо 3.85 2.75 2.35
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