Снова 1:0: сборная Кот-д’Ивуара стартовала с победы

Стартовал групповой турнир Кубка африканских наций в квартете Е, где первыми на поле вышли сборные Экваториальной Гвинеи и Кот-д’Ивуара. Номинальные гости, фавориты в этой паре, повели в счете уже на пятой минуте после удара Макса-Алена Граделя. Как и в большинстве уже сыгранных матчей, этот мяч стал единственным за весь матч. Ивуарийцы победили со счетом 1:0.