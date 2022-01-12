Снова 1:0: сборная Кот-д’Ивуара стартовала с победы

Стартовал групповой турнир Кубка африканских наций в квартете Е, где первыми на поле вышли сборные Экваториальной Гвинеи и Кот-д’Ивуара. Номинальные гости, фавориты в этой паре, повели в счете уже на пятой минуте после удара Макса-Алена Граделя. Как и в большинстве уже сыгранных матчей, этот мяч стал единственным за весь матч. Ивуарийцы победили со счетом 1:0.
Протокол игры
|5' Градель Макс-Ален (0:1)
Сапунга Мануэль • Акапо Карлос 89' ( Месегер Луис ( 89') • Ороско Эстебан • Коко Сауль • Нчамаа Базилио • Байла Янник • Мачин Хосе • Ганет Пабло • Эду Ибан 82' ( Сиафа Оскар ( 82') • Нсуэ Эмилио • Ханза Дориан 64' ( Нлаво Луис ( 64' ) 67'
Запасные: Мба Мариано • Акапо Хавьер • Оба Педро • Анвене Косме • Нсуе Луис Энрике • Бальбао Алекс
Сангаре Бадра • Маига Хабиб • Дели Симон • Байи Эрик • Конан Гислен • Сери Жан-Мишель • Кесси Франк 71' ( Пепе Николя ( 71') • Сангаре Ибрахим • 31'Корне Максвелл 71' ( Ди Сере ( 71') • Алле Себастьян 82' ( Куаме Кристиан ( 82') • Градель Макс-Ален 71' ( Заха Уилфрид ( 71')
Запасные: Боли Йоан • Сиссе Абдул • Конате Карим • Ира Тап Элиэзер • Траоре Хамед • Боли Вийи • Куасси Жан • Коссуну Одилон
12 января. Стадион "Япома".
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